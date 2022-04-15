الكشف على 841 مواطنًا ضمن قافلة طبية مجانية فى «أبودياب» بقنا

قال اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، إن مديرية الصحة والسكان نظمت قافلة طبية مجانية بقرية أبودياب شرق، التابعة لمركز دشنا، في إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

وأوضح المحافظ، في بيان، أن القافلة ضمت 6 تخصصات طبية مختلفة نجحت في توقيع الكشف الطبي على 841 حالة، بواقع: 262 حالة أمراض باطنية، و256 حالة طب وجراحة العيون، و216 حالة طب أطفال، و58 حالة جراحة عامة، و32 حالة تنظيم أسرة، و17 حالة أمراض نساء وتوليد.

من جانبه، أشار الدكتور راجى تاوضروس، وكيل وزارة الصحة والسكان بقنا، إلى أن القافلة شملت تقديم فحوصات معملية لعدد 34 حالة، لافتًا إلى أن هذه القوافل لا تقتصر على تقديم خدمات الكشف والعلاج والإحالة المجانية فحسب، بل تشمل أيضا عقد ندوات توعية للمواطنين، حيث شهدت قافلة هذا الأسبوع عقد ندوتين حضرهما 114 مواطنًا بهدف التوعية بخطورة الأمراض وضرورة الاهتمام بالنظافة العامة.