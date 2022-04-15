الجمعة 15 أبريل 2022
el captain studio dostor
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

الكشف على 841 مواطنًا ضمن قافلة طبية مجانية فى «أبودياب» بقنا

قافلة طبية
قافلة طبية

قال اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، إن مديرية الصحة والسكان نظمت قافلة طبية مجانية بقرية أبودياب شرق، التابعة لمركز دشنا، في إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

وأوضح المحافظ، في بيان، أن القافلة ضمت 6 تخصصات طبية مختلفة نجحت في توقيع الكشف الطبي على 841 حالة، بواقع: 262 حالة أمراض باطنية، و256 حالة طب وجراحة العيون، و216 حالة طب أطفال، و58 حالة جراحة عامة، و32 حالة تنظيم أسرة، و17 حالة أمراض نساء وتوليد.

من جانبه، أشار الدكتور راجى تاوضروس، وكيل وزارة الصحة والسكان بقنا، إلى أن القافلة شملت تقديم فحوصات معملية لعدد 34 حالة، لافتًا إلى أن هذه القوافل لا تقتصر على تقديم خدمات الكشف والعلاج والإحالة المجانية فحسب، بل تشمل أيضا عقد ندوات توعية للمواطنين، حيث شهدت قافلة هذا الأسبوع عقد ندوتين حضرهما 114 مواطنًا بهدف التوعية بخطورة الأمراض وضرورة الاهتمام بالنظافة العامة.

مستوى ماهر فعاليات محافظ قوافل عمل

رئيس التحرير

وائل لطفي

علاقة شعار الإخوان «طظ في مصر» بقرار وزير الدفاع

الأكثر قراءة

سر مكة محمد فتاة «فيسبوك» الوهمية.. نكشف طريقة صناعة صورها المزيفة

ابنة سيد مكاوى عن سرقة «أمير عيد» لحن والدها: مملوك لشركة الإنتاج ووضعت اسم أبى

«قومى حقوق الإنسان»: لم نتلق شكاوى تتعلق بأيمن هدهود قبل إعلان وفاته

نشرة «أخبار الظهيرة».. لا زيادة في تعريفة الركوب واعتقال مئات المصلين من الأقصى

قطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية يحبط محاولتين للهجرة غير الشرعية

ضبط 204 قضية مخدرات بالمحافظات خلال 24 ساعة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد عبدالعزيز

عن الموسم الدرامى الرمضانى. ثناء ورجاء وأمل واقتراح

حسين دعسة

قوة بحرية أمريكية دولية تهيمن على بحار المنطقة

محمد المعتصم

الاختيار.. لماذا باع خيرت الشاطر القدس وانحاز لأمن إسرائيل؟

د. محمد عفيفي

ثورة يوليو والسودان «2-1»

د. بهي الدين مرسي

التداول الآمن لبهجة الربيع

حسن كامل

رجال بدولة المؤسسات «2».. نسور مصر

أحمد الصغير

طريق الموت (أسوان- أبوسمبل) والحل الأمثل

حسين دعسة

فى الأقصى اعتكافى.. مواجهة محتملة مع جماعات الهيكل الصهيونية المتطرفة

صور

مباراة الزمالك وفاركو فى الدورى المصرى

صلاة التراويح بمسجد الحسين في احتفال «الأوقاف» بذكرى العاشر من رمضان

مباراة فوز الأهلي على الاتحاد في الدوري

محطة تل أبيب

المزيد

مسيرة بأعلام حماس.. كيف بدأت الاشتباكات بين الشرطة الإسرائيلية والفلسطينيين في الأقصى؟

إسرائيل: نعمل على تهدئة الخواطر فى الأقصى.. وجاهزون لكل السيناريوهات

«الصفدى» و«الشيخ» يؤكدان ضرورة انسحاب قوات الاحتلال من الأقصى