الجمعة 15 أبريل 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

أوقاف مطروح: انطلاق قافلة دعوية بالمسجد الكبير بسيوة

قافلة دعوية بسيوة
قافلة دعوية بسيوة

انطلقت اليوم الجمعة، قافلة دعوية كبرى من المسجد الكبير بسيوة، وذلك بناءً على توجيهات وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، واللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، حيث ضمت القافلة عددًا من رجال  الدعوة بالأوقاف والأزهر الشريف. 

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وأوضح الشيخ حسن عبدالبصير، وكيل وزارة الأوقاف بمطروح، أن هذه القوافل الدعوية للأماكن النائية تسعى لنشر صحيح الدين ومواجهة الأفكار الضالة وبث روح التفاؤل والأمل والدعوة للتكاتف بين أفراد الأمة وتقوية النسيج الوطني. 

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وأضاف وكيل أوقاف مطروح، أن الدعاة تحدثوا اليوم عن قيمة العمل الذي رفع شأنه الإسلام وحث عليه رسول الله عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إن قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة، فإن استطاع ألا تَقوم حتى يَغرِسَها، فليَغرِسْها". 

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وتابع وكيل أوقاف مطروح أن الدعاة تحدثوا أيضًا عن العمل مع التخطيط والأخذ بالأسباب هي أسباب النصر، بالإضافة إلى التحدث عن شهر رمضان وارتباطه بالانتصارات الكبرى في تاريخ الأمة بما يعني أنه ليس شهر الكسل والنوم والقعود عن أداء الواجبات، ففيه كان نصر الله للمسلمين ببدر وفتح مكة وانتصر فيها المصريون في عين جالوت وحطين ونصر أكتوبر المجيد الذي يذكرنا برجالات جيشنا البواسل الذي عبروا الهزيمة وحطموا أسطورة الجيش الذي لا يقهر وعبروا القناة وحطموا خط بارليف وحققوا معجزة عسكرية بكل المقاييس، ومنها نأخذ الدرس والعبرة لنتخطى كل الصعاب بمصرنا الحبيبة. 

وزارة الأوقاف شهر رمضان محافظ مطروح الأزهر الشريف سيوة قافلة دعوية

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وائل لطفي

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