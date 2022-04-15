الجمعة 15 أبريل 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

خطوات التقديم في مسابقة وزارة التربية والتعليم 2022

وزارة التربية والتعليم
وزارة التربية والتعليم

تحظى كيفية التقديم في مسابقة وزارة التربية والتعليم 2022 على نسب مشاهدة عالية عبر محرك البحث العالمي جوجل، وذلك منذ إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي عن تعيين 30 ألف معلم لمدة 5 سنوات لسد عجز المدارس.

ويستعرض الدستور من خلال هذا التقرير التفاصيل الكاملة عن المسابقة والمؤهلات والتخصصات المطلوبة والأوراق المطلوبة.

التقديم في مسابقة وزارة التربية والتعليم 2022

تنظم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني خلال أيام قليلة مؤتمر صحفي لكشف تفاصيل تعيين 150 ألف معلم خلال الـ 5 سنوات المقبلة لسداد كافة نسب العجز في جميع التخصصات بالمدارس الحكومية في مختلف محافظات الجمهورية حيث من المتوقع أن يتم تقديم طلبات خريجي الجامعات المؤهلين للتدريس عبر الموقع الإلكتروني الخاص بالوزارة من خلال هذا الرابط (من هنا).

ويتم فحص جميع الطلبات المقدمة من خلال لجنة مخصصة لذلك للوقوف على أفضل العناصر المتقدمة لشغل الوظائف المعلن عنها في كافة مدارس الجمهورية بجميع المراحل التعليمية ومن المقرر الإعلان عن شروط التقديم خلال المؤتمر الصحفي.

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المؤهلات المطلوبة في مسابقة الـ30 ألف معلم 

أكدت مصادر بالوزارة أن الأولوية خلال السنوات الأولى في مسابقة تعيينات المدرسين التي أعلن عنها الرئيس عبد الفتاح السيسي ستكون لمدرسي التعليم الأساسي المرحلة الابتدائية ثم الإعدادية ثم الثانوية العامة يعقبهم المدارس الفنية ثم الإداريين في جميع المدارس.

وتعقد عدة امتحانات للمتقدمين بناء على المؤهلات الدراسية وتقديرهم ومكان إقامة المتقدمين ومدى العجز فيها، وذلك لسد عجز المحافظات الأقل عجزا أولا ثم الأكثر فالأكثر حتى يتم القضاء على عجز المدارس كليا وفقا لخطة تطوير التعليم التي اعتمدتها الوزارة مؤخرا لخروج طلاب على مستوى تعليمي جيد مطلوب في سوق العمل.

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رابط موقع وزارة التربية والتعليم بيانات التلميذ في جميع المحافظات

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رابط التقديم في المدارس المصرية اليابانية

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الأوراق المطلوبة للتعيين في مسابقة التربية والتعليم

خطوات التقديم في مسابقة وزارة التربية والتعليم 2022 والأوراق المطلوبة من التساؤلات التي تشغل بال خريجي الجامعات الراغبين في التقديم في المسابقة حي تتلخص الأوراق المطلوبة فيما يلي:-

  • صورة من شهادة المؤهل الدراسي.
  • صورة من بطاقة الرقم القومي.
  • شهادة الميلاد المميكنة.
  • فيش وتشبيه مقدم إلى وزارة التربية والتعليم.
  • الموقف من التجنيد للذكور.

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وائل لطفي

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