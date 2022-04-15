الحصاد الأسبوعى لوزارة الشباب والرياضة

شهد هذا الأسبوع نشاطاً مكثفاً من قبل الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة حيث شهد توقيع عدة بروتوكولات تعاون بين الوزارة وكل من ومجلس القبائل والعائلات المصرية، وكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، والأكاديمية العربية للعلوم الإدارية والمالية والمصرفية، وذلك بهدف تعزيز التعاون فى مجال تدريب وتنمية مهارات وقدرات الشباب فى إطار استراتيجة ورؤية الوزارة فى هذا الشأن.

أكد وزير الشباب الرياضة أن الوزارة حريصة على التعاون والتكامل مع مختلف الجهات والمؤسسات المعنية بالدولة فى سبيل تنمية مهارات الشباب وبناء القدرات وتوعيتهم بمختلف التحديات

كما حرص وزير الشباب والرياضة على حضور مراسم توقيع اتفاقية شراكة بين الاتحاد المصرى للألعاب الإليكترونية وأكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا لإنشاء أول حاضنة أعمال متخصصة في الألعاب الألكترونية، تعمل على جذب شباب ورواد الأعمال والشركات الناشئة فى مجال الألعاب الإلكترونية ، ودعم مشروعاتهم فنياً وتسويقياً.

وفى لفتة إنسانية، أطلق وزير الشباب الرياضة اسم البطل البارالمبى الراحل "طارق وهدان" على صالة رفع الاثقال واسم مدربة الجودو الراحلة "آلاء حامد" على الصالة المغطاة بالمركز الأوليمبى بالمعادى، تكريماً لهما، وذلك خلال زيارته لتدريبات منتخبات "الجودو، رفع الأثقال، الجمباز، التايكوندو" المُقامة بالمركز.

كما حرص الوزير خلال الأسبوع الماضى على زيارة عدة منشآت شبابية ورياضية بمحافظة القاهرة ضمت فرع نادي النادي بشيراتون، ومركزي شباب الهايكستب وعرب الحصن ضمن زياراته الميدانية التى يقوم بها لمراكز الشباب والأندية الرياضية لمتابعتها على أرض الواقع، ورصد معدل الإنجاز المحقق على مستوى أعمال التطوير التى تلحق بها أو ما تحتاجه من رفع كفاءة.

وقام الدكتور أشرف صبحى بجولة داخل مقر الوزارة بالحي الحكومي بالعاصمة الإدارية؛ لمتابعة كافة التجهيزات المتوفرة استعداداً لانتقال الموظفين لمباشرة أعمالهم بالمقر الجديد خلال الفترة المقبلة، وفق توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية.

وشهد وزير الشباب والرياضة مؤتمر الإعلان عن استضافة مصر لاجتماعات الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات واجتماعات مجلس الإدارة والمكتب التنفيذى المقرر لهم مايو المقبل كترجمةً حقيقية للتعاون المثمر مع مسئولى الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات، وتدلل على جهود الدولة المصرية فى مكافحة المنشطات فى المجال الرياضى، كما اجتمع الوزير مع مدير عام منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة "إيسيسكو" لبحث أوجه التعاون فيما يخص مبادرة الإيسيسكو الخاصة باعتماد عام ٢٠٢٢ "عام الإيسيسكو للشباب"

وفى إطار سياسة وزارة الشباب والرياضة نحو إعداد الشباب لمتطلبات سوق العمل، والمساهمة فى توفير فرص عمل لهم بالتعاون مع مؤسسات القطاع الخاص، قام وزير الشباب والرياضة بتسليم عدد 500 دراجة للشباب ضمن المرحلة الأولي من مشروع "دراجتك دخلك"، حيث يهدف المشروع إلي توفير الدراجات للشباب والتي سيتم استخدامها في توصيل الطلبات، الأمر الذي يعود بالنفع عليهم ماديًا وصحيًا، ويتم دراسة التوسع في عدد الدراجات في المراحل المقبلة.

كما نظمت وزارة الشباب والرياضة ثلاث دورات تدريبية لتأهيل الفتاة وإعدادها لتحمل المسئولية، وبناء أسرة سليمة تحت عنوان "أسرتك حياتك" بمحافظات "الإسكندرية، بورسعيد، الجيزة" ، إضافة إلى استمرار تنفيذ سلسلة ندوات "الولاء والانتماء" ضمن حملة بناء الوعي التى تنفذها الوزارة بالتعاون مع وزارة الأوقاف خلال شهر رمضان المبارك بهدف بث روح الولاء والانتماء لدي الشباب.

وأطلقت الوزارة فعاليات برنامج المبادرات الشبابية لعام 2022 بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ) ، والذى يتم تنفيذه فى الفترة من 11-17 إبريل الجارى بالمدينة الشبابية بالغردقة، بمشاركة ١٠٥ شاب وفتاة، و٣٠ منسق من محافظات "القاهرة، الجيزة، القليوبية، الإسكندرية، الفيوم، سوهاج، قنا، أسوان"، وكذا إطلاق مسابقة ( سؤال... وجائزة ) من خلال طرح 30 سؤال حول أجزاء القرآن الكريم عبر البوابة الإليكترونية للوزارة طوال شهر رمضان المبارك، ومسابقة "مساجد لها تاريخ " في مجال التصوير الفوتوغرافي، ضمن مبادرة " رمضانك on line" "، من خلال الاشتراك على البوابة الإليكترونية للوزارة، وتهدف إلى توثيق المساجد ذات الطبيعة الأثرية ذات التراث المعمارى الذى يرمز إلى حقبة زمنية فى الحضارة الاسلامية.

وتستعرض الوزارة فى الصور التالية أبرز ما تم تقديمه خلال الأسبوع فى "الحصاد الأسبوعى لها ..

الحصاد الأسبوعى لوزارة الشباب والرياضة

الحصاد الأسبوعى لوزارة الشباب والرياضة

الحصاد الأسبوعى لوزارة الشباب والرياضة

الحصاد الأسبوعى لوزارة الشباب والرياضة

الحصاد الأسبوعى لوزارة الشباب والرياضة

الحصاد الأسبوعى لوزارة الشباب والرياضة

الحصاد الأسبوعى لوزارة الشباب والرياضة

الحصاد الأسبوعى لوزارة الشباب والرياضة

الحصاد الأسبوعى لوزارة الشباب والرياضة

الحصاد الأسبوعى لوزارة الشباب والرياضة

الحصاد الأسبوعى لوزارة الشباب والرياضة

الحصاد الأسبوعى لوزارة الشباب والرياضة

الحصاد الأسبوعى لوزارة الشباب والرياضة

الحصاد الأسبوعى لوزارة الشباب والرياضة

الحصاد الأسبوعى لوزارة الشباب والرياضة

الحصاد الأسبوعى لوزارة الشباب والرياضة

الحصاد الأسبوعى لوزارة الشباب والرياضة

الحصاد الأسبوعى لوزارة الشباب والرياضة

الحصاد الأسبوعى لوزارة الشباب والرياضة

الحصاد الأسبوعى لوزارة الشباب والرياضة

الحصاد الأسبوعى لوزارة الشباب والرياضة

الحصاد الأسبوعى لوزارة الشباب والرياضة