الجمعة 15 أبريل 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ الغربية يتابع أعمال رصف شوارع زفتى

صورة من الحدث
صورة من الحدث

تابع الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، اليوم الجمعة، أعمال رصف شارع بركة السبع من سكة طنطا حتى شارع الجيش بمدينة زفتى، بطول ١٥٠ مترًا وعرض ١٠ أمتار، ورصف شارع مدرسة كشك بطول ٤٠٠ متر وبعرض ٨ أمتار، ضمن أكبر خطة رصف في تاريخ المحافظة.

وأشار المحافظ، إلى أن المحافظة مستمرة خلال خطة العام المالي 2021/ 2022، في استكمال أكبر خطة رصف شهدتها المحافظة، حيث تم رصف ٣٦٣ طريقًا في العامين السابقين بطول ٣٠٣ كم، وجار رصف ١٥٩ طريقًا بطول ٢١٠ كم خلال خطة العام الحالي.
كما تفقد المحافظ سوق قحافة للخضروات والفاكهة، وذلك للاطمئنان على أسعار السلع ومدى توافرها، بحضور الدكتور أحمد عطا، نائب المحافظ، والأستاذ محمود عيسى، رئيس حي ثان طنطا. 

محافظ الغربية يتابع رصف شوارع مدينة زفتى بعد صلاة الجمعة

رئيس التحرير

وائل لطفي

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