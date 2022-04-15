موسكو: وصول 808 آلاف شخص من سكان دونباس وأوكرانيا إلى روسيا

أكدت السلطات الروسية، وصول أكثر من 808 آلاف شخص، من منطقة دونباس وأوكرانيا إلى روسيا.

وقالت السلطات الروسية- حسبما أفادت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية، اليوم الجمعة: "إجمالا، حتى اليوم 15 أبريل، وصل أكثر من 808 آلاف شخص إلى روسيا من دونباس وأوكرانيا، من بينهم أكثر من 153 ألف طفل، لافتا إلى أن نحو 20 ألف شخص يعبرون الحدود الروسية يوميا".

وأضافت، أن عدد الأشخاص الذين وصلوا إلى روسيا من أراضي جمهوريتي دونيتسك ولوجانسك وأوكرانيا، حتى صباح أمس الخميس، تجاوز 790 ألف شخص، بزيادة قدرها 6ر18 ألف يوميا.

وكان اتهم وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، الخميس، الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي بأنهما "يدفعان أوكرانيا لحل قضية دونباس بالقوة".

وأكد وزير الخارجية الروسي على أن "الغرب يفرض قواعده الدولية وليس القانون الدولي، واصفا تصرفات الغرب تجاه بلاده بـ"الحرب الهجينة".

وكشف وزير الخارجية الروسي، عن أنه تحت ذريعة الأزمة الأوكرانية، أعلن الغرب بشكل جماعي، حربا هجينة شاملة تغطي مجموعة متنوعة من المجالات، بما في ذلك مجال المعلومات"، وذلك في تصريحات نقلتها وكالة "سبوتنيك" الروسية.

وأضاف أن الحرب الهجينة تعرف بأنها نشاطات خفية قابلة للإنكار، تدعمها قوات تقليدية أو نووية بغرض التأثير على السياسة الداخلية للبلدان المستهدفة.

وتابع "لافروف"، تتعرض مواقعنا الحكومية ووسائل إعلامنا إلى هجمات سيبرانية يوميًا، لافتًا إلى أن روسيا لا تحجب نفسها عن أحد، ولا تدخل في عزلة ذاتية"، مشددًا على أن الأزمة الحالية تفتح فرصا إضافية للتنمية.