الجمعة 15 أبريل 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الجامعة العربية تحذر من إشعال الموقف فى الأقصى وتُحمّل الاحتلال المسئولية

أحمد أبو الغيط،
أحمد أبو الغيط،

حذر أحمد أبوالغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، من إشعال الموقف في الأقصى المبارك، محملاً المسئولية لقوات الاحتلال الإسرائيلي التي تُمارس عدوانًا خطيرًا على الشعب الفلسطيني وعلى حقه في إقامة الشعائر داخل الأقصى في شهر رمضان المبارك.

ونقل مصدر مسئول عن «أبوالغيط» تأكيده أن الاعتداءات الإسرائيلية على المصلين منذ فجر الجمعة تُمثل استمرارًا لمسلسل التجاوزات والاستفزازات الإسرائيلية بهدف تقسيم الأقصى مكانيًا وزمانيًا، وبحيث يجري التسامح مع اقتحامات مستمرة لعصابات المستوطنين والمتطرفين، في الوقت الذي يُمنع فيه الفلسطينيون من أداء الشعائر، بما يُهدد بإشعال الموقف على نحوٍ خطير.

وأعرب «أبوالغيط» عن تضامنه مع المقدسيين والفلسطينيين الذين يتصدون بصمودهم لمحاولات تهويد الأقصى، ولمساعي زعزعة الوضع القائم فيه، بالمخالفة للقانون الدولي.

ودعا «أبوالغيط» المجتمع الدولي لتحمل مسئوليته إزاء هذه التصرفات غير المسئولة من قِبَل حكومة الاحتلال، مُشددًا على أن حق العبادة كفله القانون الدولي، وأن الاعتداءات والاعتقالات الإسرائيلية لن تمنع الفلسطينيين من ممارسة حقهم، ولن تنزع عن الأقصى هويته العربية الإسلامية.

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