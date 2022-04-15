الجمعة 15 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

أمير عيد يرد على اتهامات سرقته لحن «سيد مكاوى»: الشركة المنتجة بتملك حقوقه

.الفنان أمير عيد
.الفنان أمير عيد

رد الفنان أمير عيد، عضو فرقة «كايروكي»، على الاتهامات التي وُجهت له مؤخرا بشأن اقتباسه لحن الموسيقار سيد مكاوي في الإعلان الخيري الذي قدمه وبدأ بثه منذ أيام قليلة عبر الفضائيات ومنصات التواصل الاجتماعي.

وقال عيد، في تغريدة له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «حد بعتلي التويته دي وحبيت أوضح أنا مش بائس، أنا في حتة حلوة وبحاول أرجع الحياة تاني، ويبقى ليا دور وأعمل خير، ثانيا أنا عمري ما سرقت لحن، واللحن بتاع سيد مكاوي والشركة بتمتلك حقوقه، والموضوع مقصود ومحدش سرق حد، أخيرا الواحد بيجتهد وبيسأل وبيتوكل على الله وبيصدق النية».

وكان عدد من متابعي مواقع التواصل الاجتماعي قد انتقدوا عدم الإشارة أو وضع اسم الموسيقار الراحل سيد مكاوي على الإعلان الخيري الذي شارك في تقديمه المطرب أمير عيد وحقق تفاعلا كبيرا.

وكان الفنان أمير عيد، عضو ومؤسس فريق «كايروكي»، قد تحدث عن مشاركته في الأغنية التي قدمها مع الفنان محمد منير، والمطرب الجزائري الشاب خالد، ومطرب الراب مروان موسى، حيث قال عيد عبر حسابه في موقع "تويتر": "الواحد بيحبط لما بيقابل فنان بيحبه عشان بيبقى عنده توقعات أكبر من اللازم، ونادرا لما الصورة بتبقى صحيحة، لكن لما قابلت الفنان محمد منير، فاق كل التوقعات والخيال بجمال شخصيته". 

وتابع: "مروان موسى حبيته وحبيت الوقت اللي قضيناه سوا، والشاب خالد فنان فريد من نوعه وروحه جميلة، تشرفت بمشاركتكم". 

وشارك أمير مع الكينج محمد منير والشاب خالد ومروان موسى في أغنية الحملة الدعائية لصالح أحد البنوك، وهي بعنوان "عشان نفهم بعض".

 أغنية "عشان نفهم بعض" من كلمات الشاعر نصر الدين ناجي، وألحان محمد نور، وتوزيع أحمد طارق يحيى، وجمعت الأغنية بين الفنان محمد منير والشاب خالد، بعد 13 عاما من الحفل الذي قُدم في أكاديمية أخبار اليوم في 6 أكتوبر.

مواقع التواصل الاجتماعي شاعر سيد مكاوي محمد منير الشاب خالد منصات التواصل الاجتماعي

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