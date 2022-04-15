الجمعة 15 أبريل 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«بحوث الأراضي» يحدد طرق التعامل مع محصول الزيتون لرفع الإنتاجية

محصول الزيتون
محصول الزيتون

قرر الدكتور أحمد حلمي حسين، مدير معهد بحوث البساتين التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي،  تكليف لجنة من قسم بحوث الزيتون بتقديم الإرشادات السليمة لمزارعي الزيتون، حيث قامت اللجنة بالمرور علي بعض مزارع الزيتون بنطاق محافظة الجيزة  في منطقة أبو الب ووردان، وكانت المزارع التي تم المرور عليها تتراوح أعمارها ما بين (4 - 15 سنة) وأهم الأصناف المنزرعة (تفاحي – بيكوال – منزانيللو- عجيزي شامي، دولسي، وكلاماتا) وتم تدوين عدة ملاحظات كالآتي:
أولا: هناك بعض المزارع بحالة ممتازة.
ثانيا: تم رصد بعض العيوب في بعض المزارع نوجزها في الآتي:- 
التزهير متفاوت للأصناف المختلفة داخل المزرعة الواحدة.
مسافات الزراعة مختلفة  5 × 6 م، 5  × 7 م، 2.5 × 6 م، وهذه المسافات منها ماهو جيد ومناسب لنمو الأشجار ومنها ما هو سيئ للأشجار الكبيرة متعددة السيقان ذات الارتفاعات العالية  مما أدى الى  تشابك للاشجار نتيجة ضيق مسافات الزراعة. 

عدم الاهتمام بعملية التقليم والتربية حيث لوحظ وجود بعض الأشجار متعددة السيقان في مستوي سطح التربة وكذلك عدم الاهتمام بفتح قلب الأشجار للسماح بالتهوية والاضاءة الجيدة كذلك وجود بعض المزارع ارتفاعات الأشجار تفوق ارتفاع 5 أمتار.

عدم انتظام عملية الري وتحميل بعض المحاصيل الأخرى مثل البرسيم والإسراف في الري على الرغم أنه في نفس المزرعة بقية مساحة الزيتون تروي الأشجار الكبيرة بخرطوم واحد فقط.

يتم الري بمعدل 3 ايام في الاسبوع مع استخدام خرطوم ري واحد/خط مع استخدام نقاطات غير معايرة وكذلك ملاصقة خرطوم الري الواحد لجذع الشجرة مما يتسبب في بلل جذوع الأشجار.
برنامج التسميد غير متكامل.   
وجود الحشائش مثل النجيل والبوص وغيرها في بعض المزارع.
لوحظ اقتلاع بعض أشجار الزيتون بسبب الزراعة العائمة وعدم خدمة الجورة جيدا قبل الزراعة.
أهم التوصيات الموصى باتباعها:
1- الاهتمام بعملية التسميد خلال فترة التزهير بحيث نقلل في هذه الفترة من التسمييد الأزوتي والاهتمام بالتسمييد البوتاسي الأرضي  ونترات الكالسيوم وسلفات الماغنسيوم.
2- الرش بالكالسيوم بورن عند التزهير الكامل وبعد تمام العقد بأسبوعين وكذلك ممكن إعطاء رشة بسيلكات البوتاسيوم لثبيت العقد وتقليل عملية الإجهاد الواقع على الأشجار في حالة الظروف  الغير مناسبة.
3- ضرورة الاهتمام بعملية الري بتركيب خرطومين للري مع مراعاة عدم ملامسة خراطيم الري للجذوع بحيث تبعد عنها على الأقل نصف متر.
4- الاهتمام بمكافحة الحشائش باستخدام أحد المبيدات الموصي بها من قبل وزارة الزراعة.
5- الاهتمام بعملية التقليم بعد جمع المحصول مع ضرورة التربية على ساق واحدة وفتح قلب الأشجار.
وتم توزيع نشرات توضيحية للممارسات الزراعية الجيدة لأشجار الزيتون (مشروع التعظيم الاقتصادي المستدام لأشجار الزيتون) موضح بها خطوات إنشاء البستان وبرامج التقليم والري والتسميد المثلي لأعمار مختلفة من اشجار الزيتون وكذلك برنامج للمكافحة المتكاملة لأهم الآفات والأمراض التي تصيب أشجار الزيتون.

وزارة الزراعة المرور احمد حلمى الأراضي معهد بحوث اشجار الزيتون الأصناف المحصول داخل المزرعة

رئيس التحرير

وائل لطفي

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