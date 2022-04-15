الجمعة 15 أبريل 2022
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وائل لطفى

محافظات

غرق طفلة في «رشاح» بالقليوبية.. وتكثيف الجهود لانتشال الجثمان

البحث عن جثة سجدة
البحث عن جثة سجدة غرقت وسط مياه رشاح فى القليوبية

شهدت قرية الحصافة بدائرة مركز شرطة شبين القناطر بمحافظة القليوبية، واقعة مؤسفة، بعد سقوط الطفلة "سجدة" 3 سنوات، داخل رشاح القرية أثناء لهوها أمام الرشاح المقابل لمنزلها بالقرية.

وأشار الأهالي، إلى أنه جرى عمل سدود وسط مياه الرشاح كمحاولة منهم للعثور على جثمان الطفلة، بالإضافة إلى عمل مجموعات من الشباب، وربطهم بالحبال، للنزول والغوص أسفل مياه الرشاح، للبحث عن جثمان الطفلة.

وقال عم الطفلة، إن ابنة شقيقه سقطت في مياه الرشاح أمس الخميس، منذ حوالي 24 ساعة، حيث كانت تلهو مع ابن خالها أمام الرشاح وسقط من يدها كيس حلوى داخل الرشاح، وأثناء محاولتها العثور عليه سقطت داخل الرشاح.

وأضاف خال الطفلة، أن "سجدة" وحيدة والديها وليس لديها أي أشقاء آخرين، ورشاح القرية شهد وقائع كثيرة مماثلة، موضحًا أن الرشاح يمثل خطورة كبيرة على الأهالي والأطفال، مطالبًا المسئولين بعمل سور خشبي بطول الرشاح وعمل حاجز خرساني لمنع تكرار الحوادث.

تلقى اللواء غالب مصطفى، مدير أمن القليوبية، إخطارًا من مأمور مركز شرطة شبين القناطر، يُفيد بتلقيه بلاغًا بمصرع طفلة غرقًا برشاح بقرية كفر الحصافة بدائرة المركز، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان البلاغ.

وتبين أن الطفلة تدعى "سجدة"، فيما تكثف قوات الإنقاذ النهري بالقليوبية من جهودها لانتشال الجثة 

وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق. 

القليوبية مصرع 3 سنوات شبين القناطر الطفلة سجدة مصرع طفلة اللواء غالب مصطفى

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وائل لطفي

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