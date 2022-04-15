تفاصيل زيارة هاري وميجان السرية لبريطانيا للقاء الملكة والأمير تشارلز

كشفت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أن الأمير هاري وزوجته ميجان ماركل، سافرا سرا إلى المملكة المتحدة لرؤية الملكة اليزابيث الثانية في قلعة وندسور.

وقالت الصحيفة إن هذه هي المرة الأولى التي تطأ فيها دوقة ساسكس أرض المملكة المتحدة منذ عامين، بعد أن استقالت هي وهاري بشكل مفاجئ من عملهما كأفراد من العائلة المالكة.

وأكدت الصحيفة أنه من غير المعروف كيف وصل الزوجان، سواء استقلوا طائرة خاصة أو طاروا تجاريًا الى المملكة المتحدة لكن وجودهم كان حديث السكان المحليين في قلعة وندسور، و تابعت أن دوق ودوقة ساسكس وصلوا المملكة المتحدة متخفيين يوم الأربعاء الماضي، ويعتقد أنهم أقاموا في منزل فروجمور الريفي، المنزل الذي ظلوا فيه على الرغم من تركهم المملكة المتحدة حيث تقيم الأميرة يوجيني وعائلتها حاليًا، مضيفة أن الثنائي تركا طفليهما ارشي وليليبت في الولايات المتحدة الأمريكية.



واشارت الصحيفة الى انه من المثير للسخرية ان الجميع شاهد هاري وميجان رغم محاولاتهم للحفاظ على سرية الزيارة، حيث شوهد هاري وميجان متجهين إلى قلعة وندسور في وقت مبكر من صباح، أمس الخميس، من قبل مدرب من رواد الكنيسة المتحمسين الذين وصلوا لحضور قداس رويال موندي.



وأضافت أن الزوجين كانا في طريقهما إلى المقر الرسمي للملكة لرؤيتها هي والأمير تشارلز الذي كان في المنزل مع زوجته دوقة كورنوال ، للوقوف نيابة عن الملكة في الخدمة الكنسية للمرة الأولى.