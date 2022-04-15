الجمعة 15 أبريل 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

1941 مخالفات لقائدي الدراجات النارية لعدم ارتداء «الخوذة»

مخالفات لقائدي الدراجات
مخالفات لقائدي الدراجات النارية

شنت الأجهزة الأمنية، حملات مرورية مكثفة، لمتابعة التزام قائدي الدراجات النارية بارتداء الخوذة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين، وذلك للحفاظ على أرواح المواطنين، وبما يحد من وقوع الحوادث على الطرق.

 وأسفرت الحملات عن تحرير 1733 مخالفة لقائدي الدراجات النارية، لعدم ارتداء الخوذة.

 وأهابت وزارة الداخلية، بقائدي الدراجات النارية، الالتزام بارتداء الخوذة، كما تهيب الوزارة بقائدي السيارات، السير في الحارات المرورية المخصصة لهم، بما يحقق السيولة المرورية، ويحد من وقوع الحوادث على الطرق، وذلك تجنبًا للمسائلة القانونية.

وكانت الإدارة العامة للمرور، قد وجهت العديد من الخدمات والتمركزات المرورية، بمختلف الطرق والمحاور السريعة، على مستوى الجمهورية، فضلاً عن القيام بحملات مكثفة، لمتابعة التزام قائدي السيارات بقوانين وآداب المرور، وذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية.

 وأسفرت الجهود خلال شهر، عن تحرير 86034 مخالفة مرورية متنوعة، كما تم المرور على 905 مدرسة، وإجراء تحليل للكشف عن المواد المخدرة لـ3886 من سائقي حافلات المدارس، وتبين إيجابية 17 منهم، وفحص 3794 مركبة، تبين مخالفة 158 مركبة لاشتراطات الصلاحية الفنية، وإجراء تحليل للكشف عن المواد المخدرة لـ20415 من قائدي المركبات بالطرق، وتبين إيجابية 1182 سائق منهم.

وتمكنت الحملات من رفع 1940 سيارة، 214 دراجة نارية، متهالكة، وضبط 80419 مخالفة عدم ارتداء غطاء الرأس الخوذة.

رئيس التحرير

وائل لطفي

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