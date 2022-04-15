موسكو: سنكثف الضربات الصاروخية ضد كييف

حذرت وزارة الدفاع الروسية من أن موسكو سترد على أي هجمات إرهابية على أراضيها بزيادة في عدد وحجم الضربات الصاروخية ضد كييف.

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية، إيجور كوناشينكوف، حسبما أفادت وسائل إعلام روسية، اليوم الجمعة، إن موسكو ستكثف الضربات الصاروخية ضد أهداف في كييف ردًا على أي هجمات إرهابية أو أعمال تخريبية على الأراضي الروسية.

وأشار كوناشينكوف إلى أن القوات الروسية تمكنت من استهداف وتدمير نقاط وتمركزات للجيش والمعدات العسكرية الأوكرانية في كييف، تشمل 3 مراكز دعم و9 مدرعات ومركبات أوكرانية.

وفي وقتٍ سابق من اليوم، أعلنت الدفاع الروسية عن تدمير 20 مدرعة و7 مواقع حربية أوكرانية، من بينها منظومة صواريخ "توشكا- أو"، وموقع مؤقت لمجموعة أوكرانية متشددة.

وشددت روسيا على أن أهم عامل للأزمة الغذائية المتوقعة في العالم لا يكمن في عمليتها العسكرية في أوكرانيا، بل في العقوبات الغربية المفروضة عليها على خلفية هذا النزاع.