الجمعة 15 أبريل 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

«الداخلية»: ضبط 429 قضية تموينية متنوعة

قضية تموينية
قضية تموينية

تواصل وزارة الداخلية، حملاتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية.

وأشار بيان لوزارة الداخلية، في بيان اليوم الجمعة، إلى أنه أمكن 429 قضية تموينية متنوعة بمضبوطات 229.5 طن مواد غذائية وغير غذائية.

كما أسفرت عن ضبط ما يقرب من 43 طن سلع غذائية، وفى مجال عدم الإعلان عن الأسعار بقصد البيع بأزيد من السعر الرسمى للسلع الغذائية تم ضبط أكثر من 106 أطنان.

وضبط في مجال الاستيلاء على السلع المدعومة عن ضبط أكثر من 39 طن دقيق مدعم وسكر تمويني، وفى مجال حجب مواد البناء تم ضبط أكثر من 40 طن أسمنت وحديد تسليح، وفي مجال قضايا المخابز، ضبط 591 قضية من بينها 138 قضية خبز ناقص الوزن، و111 قضية خبز غير مطابق للمواصفات.

وزارة الداخلية الاستيلاء على الاستيلاء على السلع أزيد من السعر الرسمي غير مطابق للمواصفات مواد غذائية إستيلاء على السلع المدعومة

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وائل لطفي

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