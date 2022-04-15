الجمعة 15 أبريل 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

بدر شهر رمضان ينير سماء القاهرة غدًا

بدر شهر رمضان
بدر شهر رمضان

 قال الدكتور جاد القاضى, رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، إن غدًا السبت، سيكتمل بدر شهر رمضان للعام الهجري الحالي 1443، في تمام الساعة الثامنة و55 دقيقة مساء بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة.. معلنا انتصاف الشهر الهجري، وذلك طبقا للحسابات الفلكية التي أجراها علماء المعهد.

وأشار القاضي- في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط، اليوم الجمعة- إلى أنه في يوم اكتمال الهلال بدرا ستكون ساعات الصوم 14 ساعة و47 دقيقة، وتستمر في الزيادة إلى أن تصل لأطول فترة صيام يوم الأحد الموافق الأول من مايو، 30 رمضان الحالي، محطمة أطول رقم في ساعات الصوم لهذا الشهر وهي 15 ساعة و16 دقيقة.

وأضاف أن البدر سيبدأ في التناقص تدريجيا بعد ذلك إلى أن يصل تربيعه الآخر يوم السبت الموافق 23 أبريل الحالي في الساعة الواحدة و57 دقيقة مساء.

وأوضح رئيس المعهد أن للقمر 3 أوجه يمر بها بعد ميلاد الهلال وهي "التربيع الأول وفيه تكون نسبة الجزء المضاء من القمر 50%، وهو ما يعني وصول الشهر الهجري لنهاية أسبوعه الأول، ثم يكتمل القمر بدرا في منتصف الشهر الهجري، والتربيع الأخير وفيه يتناقص البدر تدريجيا ليشغل الجزء المضاء منه نصفه فقط.

ومن جهة أخرى، قال الدكتور أشرف لطيف تادرس، أستاذ الفلك بالمعهد، إن بدر شهر رمضان للعام الهجري الحالي سيبلغ لمعانه 100%، ويعرف هذا البدر عند القبائل الأمريكية بأسماء عديدة تدل على وقت الربيع، وأشهرها (القمر الوردي).. حيث تبدأ أزهار الربيع في الظهور في مثل هذا الوقت من العام.

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