صحيفة يونانية: مشروع الربط الكهربائي بين القاهرة وأثينا يعزز أمن الطاقة بالمنطقة

تناولت صحيفة "كاثمريني" اليونانية آخر مستجدات مشروع الربط الكهربائي بين مصر واليونان الذي تم تفعيله رسميا منذ أكتوبر الماضي، مشيرة إلى أن المشروع يساهم في تعزيز أمن الإمداد بالطاقة، وتعميق التعاون الإقليمي الاستراتيجي مع مصر وتعزيز الازدهار والاستقرار في المنطقة الأوسع.

ونقلت الصحيفة تصريحات وزير البيئة والطاقة اليوناني كوستاس سكريكاس، عقب اجتماعه مع وفد رسمي من الشركة المصرية لنقل الكهرباء، صباح أمس الخميس، والتي أكد خلالها أن مشروع الربط الكهربائي بين البلدين اكتسب أهمية أكبر في أعقاب الحرب الروسية الأوكرانية وما خلفته من تداعيات أججت أزمة الطاقة العالمية.

- مشروع الربط الكهربائي يحمي اليونان من الأزمات العالمية

وأشار وزير الطاقة اليوناني إلى أن مشروع الربط الكهربائي بين مصر واليونان سيعزز أمن الطاقة الوطني من خلال حماية اليونان من الأزمات العالمية الدخيلة، ومنها الأزمة التي اندلعت في الأشهر القليلة الماضية، كما أنه سيساعد في تقليل اعتماد البلاد على واردات الوقود الأحفوري، وسيعزز دور اليونان الجيوسياسي في شرق البحر الأبيض المتوسط ​​وجنوب شرق أوروبا، مع تحويل أثينا إلى مركز لنقل الطاقة الخضراء.

وأضافت الصحيفة "ستؤدي الطاقة النظيفة التي يتم نقلها من مصر إلى اليونان عبر كابل كهربائي تحت الماء إلى زيادة القدرة التنافسية وتقليل تكاليف الطاقة للمنازل والشركات"، منوهة إلى أهمية الكابل المائي الذي سيربط شبكتي الكهرباء في مصر واليونان مع إنشاء منطقة حيوية مشتركة للتعاون الاقتصادي والطاقة، بحسب وزير البيئة والطاقة اليوناني.

- تعزيز العلاقات والتعاون الاستراتيجي بين البلدين

وتابعت أن الربط الكهربائي بين مصر واليونان سيعمق العلاقات والتعاون الاستراتيجي بين البلدين، والتي تتصدر أولويات الحكومة اليونانية، فضلا عن مساهمته في تعزيز الازدهار والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، مشيرة إلى أن الجانبين اتفقا على دراسة إمكانية إضافة ربط الطاقة إلى قائمة مشروعات الاتحاد الأوروبي ذات الاهتمام المشترك ، مما يساهم في استقلالية الطاقة في أوروبا.

وأوضحت أن الجانب اليوناني يريد إنهاء الدراسات اللازمة للمضي قدما في المشروع بشكل سريع، لافتة إلى الفوائد التي ستجنيها أثينا من تحول الطاقة ومعالجة أزمة المناخ، بالنظر إلى أنها ستنقل الطاقة الخضراء التي تنتجها مصادر الطاقة المتجددة من مصر إلى اليونان.