الجمعة 15 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

إصابة 6 مواطنين فى تصادم 3 سيارات بسوهاج

إسعاف
إسعاف

أنقذ القدر 5 مواطنين من الموت المحقق، اليوم الجمعة، في حادث اصطدام سيارة نقل مع سيارة ملاكى على الطريق الزراعى الشرقى بدار السلام جنوب شرقى محافظة سوهاج.

وقد هرعت سيارات الإسعاف لمكان البلاغ، وتم نقل المصابين إلى مستشفى سوهاج الجامعى للعلاج، تم رفع آثار الحادث وإعادة حركة السير على الطريق عقب توقفه جزئيا.

كان اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، قد تلقى بلاغا من مأمور مركز شرطة دار السلام يفيد بوقوع مصادمة على الطريق ووجود مصابين بدائرة المركز.

وبالفحص تبين من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء محمد زين، مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها العميد على العمارى، رئيس مباحث المديرية، والمقدم المزمل نافع، رئيس مباحث المركز، بوجود حادث تصادم ومصابين بالطريق الزراعي الشرقي بناحية الجلايلة دائرة المركز تبين أنه أثناء سير سيارة "ربع نقل" قيادة المدعو هاني خ ف ف،  37 سنة، سائق ويقيم دائرة مركز إخميم، اختلت عجلة القيادة بيده نتيجة التخطي الخاطئ واصطدم من الخلف بسيارة ملاكي قيادة المدعو حمادة ج ع،  27 سنة، عامل ويقيم دائرة المركز، واصطدمت السيارة الثانية بسيارة نقل قيادة المدعو أبوالريش أ، 52 سنة، سائق ويقيم بناحية دائرة المركز، ما أدى لانقلاب السيارة الأخيرة بترعة الفاروقية المجاورة للطريق.

سيارات الإسعاف المباحث الجنائية مركز شرطة حادث اصطدام مستشفى سوهاج محافظة سوهاج اصطدام سيارة مدير امن سوهاج

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