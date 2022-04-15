الجمعة 15 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

تداول 21 سفينة للحاويات والبضائع العامة بميناء دمياط

ميناء دمياط
ميناء دمياط

استقبل ميناء دمياط خلال الـ24 ساعة الماضية 21 سفينة للحاويات والبضائع العامة وذلك خلال عمليات التداول.

وأوضحت هيئة الميناء - في بيان اليوم الجمعة - أن رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء بلغ 69 ألفا و948 طنا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 270 ألفا و963 طنا، بينما بلغت حركة الشاحنات 4763 شاحنة.

وأشارت إلى أن حركة الصادر من البضائع العامة بلغت 16206 آلاف و206 أطنان شملت 13300 طن فوسفات و1567 طن بولي إيثلين و1215 طن أسمنت و124 طن بصل، بينما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 42 ألفا و546 طنا تضمنت 321 طن مواسير و999 طن زيت طعام و5866 طن خردة و14309 أطنان قمح و18816 طن فول و1673 طن خشب زان و1839 رأس ماشية (عجول تسمين) بإجمالي وزن 562 طنا.

وبلغت أمس الخميس، حركة التداول في ميناء دمياط 24 سفينة للحاويات والبضائع العامة.

وأوضح المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط أن الميناء استقبل 12 سفينة بينما غادرته 16 سفينة أخرى، ووصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 24 سفينة.

وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة 31271 طنًا؛ تشمل 11200 طن فوسفات، و1567 طن بولي إيثلين و2200 طن أسمنت و6834 طن رمل، و1370 طن علف، و300 طن بصل، و7800 طن يوريا.

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 44773 طنًا؛ تشمل 570 طن مواسير و1000 طن زيت طعام و4500 طن خردة و2171 طن أبلاكاش، و20922 طن قمح، و13438 طن فول، و1909 أطنان خشب زان، و5850 رأس ماشية (عجول تسمين) بإجمالي وزن 263 طنًا.

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 603 حاويات مكافئة وعدد الحاويات الوارد 608 حاويات مكافئة، في حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 2242 حاوية مكافئة.

رئيس التحرير

وائل لطفي

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