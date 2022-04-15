149 وفاة و65 ألفا و617 إصابة جديدة بـ«كورونا» في إيطاليا

سجلت إيطاليا 65 ألفا و617 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ 24 الماضية.

كما سجلت البلاد 149 حالة وفاة جديدة، وفقًا لبيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية اليوم الجمعة.

وترتفع بذلك حصيلة الإصابات المؤكدة في البلاد إلى 15 مليونا و533 ألفا و12، والوفيات إلى 161 ألفا و336 حالة.

وأظهرت بيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، اليوم أيضا ،أنه تم إعطاء 136 مليونا و328 ألفا و765 جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد في إيطاليا حتى الآن.

يشار إلى أن جرعات اللقاح وأعداد السكان الذين يتم تطعيمهم هي تقديرات تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، أي ما إذا كان من جرعة واحدة أو جرعتين.

وقال المعهد الوطني الإيطالي للصحة، إن حملة التطعيمات ضد "كوفيد-19" سمحت بتجنب حوالي 8 ملايين حالة إيجابية و500 ألف حالة مرضية في المستشفيات و55 ألف حالة بالعناية المركزة و150 ألف حالة وفاة.

وذكر المعهد- في تقرير أوردته وكالة الأنباء الإيطالية "أنسامد"- أن التقديرات ترجع إلى الفترة ما بين 27 ديسمبر 2020 تاريخ بدء حملة التطعيمات إلى 31 يناير 2022.

وأضاف التقرير أن شهر يناير 2022 وحده، الذي تميز بهيمنة متحور أوميكرون شديد الانتشار، حيث لوحظ ما مجموعه 4.3 مليون تشخيص لعدوى إيجابية، أتاح التطعيم تجنب ما مجموعه 5.2 مليون حالة إصابة إيجابية.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وتركيا وروسيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وألمانيا وإسبانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.

وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، تليها الولايات المتحدة ثم الاتحاد الأوروبي والهند والبرازيل والمملكة المتحدة وتركيا والمكسيك وإندونيسيا وروسيا. ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.