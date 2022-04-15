حبس «الموظف المزيف» بالمقطم

أمرت جهات التحقيق، اليوم الجمعة، بحبس أحد الأشخاص 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاحتياله على المواطنين بأسلوب "انتحال الصفة"

تمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، من ضبط أحد الأشخاص، مقيم بدائرة قسم شرطة المقطم، بحوزته "3 كارنيهات منسوب صدورها لجهات حكومية، واثنين منهم باسم المتهم والثالث باسم أحد الأشخاص وجميعهم مثبت عليهم صورته مزورين".

وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد انتحال الصفة، أقر بتحصله عليها من أحد الأشخاص، مقيم بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور بالجيزة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حياله.