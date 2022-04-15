الجمعة 15 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الأردن يدين اقتحام المسجد الأقصى ويحذر إسرائيل من خطورة التصعيد

اقتحام الشرطة
اقتحام الشرطة

أدانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية، بأشد العبارات اقتحام الشرطة والقوات الخاصة الإسرائيلية المسجد الأقصى المبارك، والاعتداء على المصلين.
وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير هيثم أبو الفول - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الأردنية اليوم الجمعة - إن “اقتحام المسجد الأقصى المبارك والاعتداء على المصلين، يعد انتهاكا صارخا، كما أنه تصرف مدان ومرفوض”.
ودعا "أبو الفول" السلطات الإسرائيلية إلى إخراج الشرطة والقوات الخاصة من الحرم فورًا، محذرًا من مغبة هذا التصعيد الخطير، وحمل السلطات الإسرائيلية مسؤولية سلامة المسجد الأقصى والمصلين، وطالبها بضرورة التقيد بالتزاماتها كقوة قائمة بالاحتلال وفق القانون الدولي الإنساني.

وأسفرت صدامات بين متظاهرين فلسطينيين والشرطة الإسرائيلية صباح الجمعة، في باحة المسجد الأقصى في القدس، في أول مواجهات من نوعها منذ بدء شهر رمضان، عن سقوط أكثر من مئة جريح وسط مخاوف من تصعيد في كل الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وقال مسؤول في الهلال الأحمر الفلسطيني لوكالة فرانس برس إن "117 جريحا نقلوا" إلى مستشفيات في القدس وتمت معالجة "عشرات" في المكان خلال الصدامات في البلدة القديمة في القدس الشرقية التي تحتلها اسرائيل منذ 1967.
من جانبها، أعلنت الشرطة الإسرائيلية أن ثلاثة من عناصرها جرحوا في المواجهات.
ويشهد الحرم القدسي في البلدة القديمة في القدس الشرقية المحتلة باستمرار صدامات بين الشرطة الإسرائيلية ومتظاهرين فلسطينيين.
وخلال شهر رمضان في 2021، تحولت تظاهرات ليلية في القدس واشتباكات في باحة الأقصى إلى حرب استمرت 11 يوما بين حركة المقاومة الإسلامية (حماس) التي تسيطر على قطاع غزة، وإسرائيل.
وذكر شهود عيان أن فلسطينيين رشقوا بالحجارة قوات الأمن الاسرائيلية التي ردت بإطلاق الرصاص المطاط على بعضهم.
ورأى مصور لوكالة فرانس برس أكثر من مئة فلسطيني يرشقون بمقذوفات قوات الأمن الإسرائيلية.
وقال بيان الشرطة الإسرائيلية إنه قرابة الساعة 04,00 (01,00 ت غ) "قام عشرات من الشبان الملثمين حاملين أعلام حماس وأعلام السلطة الفلسطينية" بالدخول إلى المسجد الأقصى. وبحسب بيان الشرطة قاموا "بجمع الحجارة والألواح الخشبية وأشياء أخرى استخدمت في أعمال شغب عنيفة".
وأضاف البيان أن قوات الشرطة "انتظرت حتى نهاية الصلاة" ثم "قامت الحشود بإلقاء الحجارة باتجاه حائط المبكى"، مشيرا إلى أن قوات الشرطة "ومع تصاعد العنف، اضطرت للدخول إلى الأراضي المحيطة بالمسجد".
 

رئيس التحرير

وائل لطفي

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