الجمعة 15 أبريل 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

352 وفاة و33 ألفا و382 إصابة جديدة بـ«كورونا» في بريطانيا

كورونا
كورونا

سجلت بريطانيا 33 ألفا و382 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الساعات الـ 24 الماضية.
كما سجلت البلاد 352 حالة وفاة جديدة، وفقا لبيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، اليوم الجمعة.
وترتفع بذلك حصيلة الإصابات المؤكدة في البلاد إلى 21 مليونا و916 ألفا و961 إصابة، والوفيات إلى 172 ألفا و14 حالة.
وأظهرت بيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، اليوم أيضًا، أنه قد تم إعطاء 142 مليونا و940 ألفا و270 جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد في بريطانيا حتى الآن.
يشار إلى أن جرعات اللقاح وأعداد السكان الذين يتم تطعيمهم هي تقديرات تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، أي ما إذا كان من جرعة واحدة أو جرعتين.

وحصل لقاح "كوفيد-19" الذي طورته شركة "فالنيفا" الفرنسية على موافقة تنظيمية  من قبل الهيئة البريطانية لتنظيم الأدوية ومنتجات الرعاية الصحية.

ولقاح "فالنيفا" هو أول لقاح معطل لفيروس كوفيد-19 بالكامل يحصل على موافقة الجهات التنظيمية في بريطانيا.

والموافقة على استخدام اللقاح لدى الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و50 عاما، مع أخذ الجرعتين الأولى والثانية بفارق 28 يوما على الأقل.

وهيئة تنظيم الأدوية البريطانية المستقلة هي الأولى في العالم التي توافق على منتج "فالنيفا"، حسبما ذكرت الهيئة في بيان لها. كما أنه سادس لقاح مضاد لكوفيد-19 يحصل على تصريح من الهيئة البريطانية.
 

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وائل لطفي

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