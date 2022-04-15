ارتفاع أعداد المصابين خلال اقتحام الاحتلال للمسجد الأقصى إلى 152

أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني، اليوم الجمعة، ارتفاع عدد المصابين خلال اقتحام الاحتلال للمسجد الأقصى إلى 152 مصابا.

وفي وقت سابق من اليوم، قال الهلال الأحمر الفلسطيني، إنه تم نقل 59 مصابا لمستشفيات القدس جراء المواجهات المستمرة في المسجد الأقصى.

وأدان خطيب المسجد الأقصى، الشيخ عكرمة صبري، اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي للمسجد الأقصى والاعتداء على المصلين، مؤكدا أن الاحتلال استخدم أسلوب الغدر وهاجم المصلين العزل بطرق حربية وبالأسلحة النارية، محذرا بشدة من إدخال القرابين إلى الأقصى.

ووصل آلاف الفلسطينيين، فجر اليوم الجمعة، إلى المسجد الأقصى لأداء صلاة فجر الجمعة الثانية من شهر رمضان.

من جانبها، أكدت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية الفلسطينية، اليوم الجمعة، أن ما جرى بعد فجر اليوم من استباحة للمسجد الأقصى بشكل عام وتدنيس للمسجد القبلي وتحطيم نوافذه واقتحامه بالأحذية، والتعرض للمصلين المسلمين الآمنين داخله هو دفع باتجاه حرب دينية.

وقالت الأوقاف الفلسطينية فى بيان لها، إن ما قامت به حكومة الاحتلال يأتي تنفيذا لرؤاها الاستيطانية الهادفة للسيطرة على المسجد الأقصى بساحاته ومرافقه ومبانيه ومساجده، وإرضاء للمستوطنين الذين يعملون صباح مساء للسيطرة عليه وممارسة طقوسهم وشعائرهم التلمودية الداعية لذبح القرابين، بهدف إقامة هيكلهم المزعوم الذي نفت كل لجان الآثار وجوده داخل حدود المسجد الأقصى.

وشدد الأوقاف الفلسطينية على أن حدث اليوم هو حدث خطير لا بد من الوقوف أمامه بجدية تتناسب وحجم الخطورة التي يمتلكها، خشية استمراره وتكريسه كحدث يومي بهدف الوصول الكلي للتقسيم الزماني والمكاني لمسجد الأقصى كما حدث في الحرم الإبراهيمي الذي يعيش وضعا قاسيا وصعبا نتيجة لانتهاكات الاحتلال الإسرائيلي اليومية فيه.

ودعت الأوقاف الفلسطينية المجتمع الدولي للوقوف أمام التزاماته السياسية والقانونية والحقوقية والطلب من هذا الاحتلال بالابتعاد هو ومستوطنيه عن المسجد الأقصى للأبد وعدم انتهاك قدسيته وحرمته بممارساتهم العنصرية وغير القانونية فهو خاضع للاحتلال من العام 1967 ولا يجوز التعدي عليه من قبل الاحتلال وأعوانه.