الجمعة 15 أبريل 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

كييف: مقتل 198 طفلا منذ بدء الحرب الروسية

كييف
كييف

أعلنت أوكرانيا مقتل 198 طفلاً وإصابة 355 آخرين منذ بدء الغزو الروسي للبلاد في الرابع والعشرين من شهر فبراير الماضي.

وجاء ذلك في بيان للخدمة الصحفية لمكتب المدعي العام الأوكراني نشره عبر تطبيق تليجرام، بحسب ما أوردته اليوم الجمعة وكالة الأنباء الأوكرانية الوطنية "يوكرينفورم".

وأضاف البيان: "هذه الأرقام ليست نهائية لأن العمل جار لتحديث البيانات في مواقع لاتزال تشهد قتالا".

وأشار البيان إلى أنه بسبب القصف واسع النطاق من جانب القوات الروسية للمدن والقرى الأوكرانية، تضررت 1018منشأة تعليمية، من بينها 95 دُمرت بالكامل.

ويتعذر التحقق من هذه المعلومات من مصدر مستقل.

وكانت أعلنت الرئاسة الأوكرانية الجمعة إن خمسة أشخاص قتلوا في دونباس في شرق أوكرانيا في الساعات الأربع والعشرين الماضية بينما سمع دوي انفجارات ليل الخميس الجمعة جنوب كييف لم تسبب أضرارا أو إصابات على ما يبدو.

ويشكل الاستيلاء على كل دونباس التي يسيطر انفصاليون موالون لروسيا على جزء منها منذ 2014، الهدف الأول للجيش الروسي منذ نهاية مارس.

وفي أكبر منطقة في دونباس، دونيتسك حيث "يدور القتال على خط المواجهة بأكمله" ، قُتل ثلاثة أشخاص وأصيب سبعة آخرون بجروح، حسب الرئاسة.

وقال المصدر نفسه إن لوغانسك المنطقة الأخرى في هذا القطاع الغني بالمناجم شهدت 24 تفجيرا أسفرت عن مقتل شخصين وجرح اثنين آخرين.

وفي منطقة كييف "سُمع دوي انفجارات في قطاع فاسيلكيف (جنوب غرب كييف)". وبحسب تقرير يومي يستند إلى معلومات ترسلها السلطات الإقليمية اطلقت منظومة الدفاع المضاد للطائرات".

وقال حاكم منطقة العاصمة أولكسندر بافليوك على حسابه على تلغرام إن صفارات الإنذار المضادة للطائرات أطلقت مرات عدة منذ مساء الخميس في منطقة العاصمة.

وعلى الرغم من انسحاب القوات الروسية من منطقة كييف في نهاية مارس ما زالت صفارات الإنذار تنطلق من حين لآخر.

رئيس التحرير

وائل لطفي

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