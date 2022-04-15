كوريا الجنوبية تسجل أكثر من 125 ألف إصابة جديدة بكورونا و 264 وفاة

سجلت كوريا الجنوبية 125 ألفا و 846 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ 24 الماضية، حسبما أفادت الوكالة الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها اليوم الجمعة.



وترتفع بذلك حصيلة الإصابات الإجمالية في البلاد إلى 16 مليونا و 104 آلاف و 869 إصابة، بحسب وكالة يونهاب الكورية الجنوبية.



كما سجلت البلاد 264 وفاة بالفيروس، ليرتفع بذلك إجمالي الوفيات إلى 20 ألفا و 616 وفاة.



وبلغ عدد الملقحين حتى منتصف ليل أمس الخميس 44.52مليون شخص، أو 86.8% من تعداد السكان، في حين حصل 97ر32 مليون شخص، أي نحو 64.3% على جرعات تنشيطية.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد- 19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين.