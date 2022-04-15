مختبر قابل للنفخ بالهواء يحسّن قدرة فحص كورونا فى شانغهاى

قالت السلطات المحلية، إن مختبرا قابلًا للنفخ بالهواء لاختبار الحمض النووي لكوفيد-19 تم تشغيله مؤخرا في حي شيويهوي بشانغهاي، ساعد في تحسين كفاءة الاختبار بالمدينة.

وذكرت حكومة الحي أن المختبر الذي تم تركيبه حديثًا، بسعة اختبار يومية مصممة لـ100 ألف أنبوب أو مليون شخص في حالة استخدام طرق الاختبار المجمع، قد ساعد في جهود الاختبار بشانغهاي.

ويعمل في المختبر أكثر من 100 موظف.

ويمكن الحصول على نتائج اختبار عينات الحمض النووي في أقل من أربع ساعات بعد إرسالها إلى المختبر.

وقالت السلطات المحلية إن المختبر القابل للنفخ بالهواء أقيم في أقل من 24 ساعة ودخل حيز الاستخدام في 11 إبريل الماضي.

وسجلت شانغهاي 3200 حالة إصابة مؤكدة بكوفيد-19 محلية العدوى و19872 حاملا محليا للفيروس بدون أعراض يوم الخميس الماضي، حسبما قالت لجنة الصحة لبلدية شانغهاي اليوم الجمعة.

وأطلقت شانغهاي التي يقطنها أكثر من 25 مليون شخص، جولات متعددة من اختبار الحمض النووي على مستوى المدينة، وذلك في إطار جهودها لمنع انتشار العدوى.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد- 19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين.