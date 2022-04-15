الجمعة 15 أبريل 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

عالم

الصين تخطط لتطوير مطار فضائى ليرتقى إلى معايير عالمية رائدة

شي جين بينغ
شي جين بينغ

طالب الرئيس الصيني، شي جين بينغ، ببذل الجهود للارتقاء بمركز إطلاق مركبات الفضاء في مقاطعة هاينان بجنوب الصين إلى معايير عالمية رائدة.

أدلى شي، وهو أيضا الأمين العام للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني ورئيس اللجنة العسكرية المركزية، بهذه التصريحات أثناء زيارته مركز "ونتشانغ" لإطلاق المركبات الفضائية.

وأشاد الرئيس الصيني بسلسلة من بعثات الفضاء الرئيسية التي تم إطلاقها من المركز، من بينها إطلاق الوحدة "تيانخه"، وهي الوحدة الأساسية لمحطة الفضاء الصينية، وبعثة "تشانغ آه-5" القمرية، ومسبار "تيانون-1" لاستكشاف المريخ.

وأوضح الرئيس شي أن "ونتشانغ" هو مركز إطلاق الجيل الجديد من الصواريخ الحاملة الصينية عالية الدفع، وهو جسر لاستكشاف الصين للفضاء الكوني.

وقال إن مركز الإطلاق يجب أن يواصل التطلع إلى تحقيق أقصى مراحل التطور الفضائي العالمي والاحتياجات الإستراتيجية الرئيسية لصناعة الفضاء في الصين، وأن يعزز قدراته الحديثة في مجال الإطلاق الفضائي بشكل شامل.

ومن المقرر أن تستكمل الصين بناء محطتها الفضائية هذا العام. وسيتم إطلاق مركبتي الشحن الفضائي الصينيتين "تيانتشو-4" و"تيانتشو-5"، والوحدتين المختبريتين "ونتيان" و"منغتيان"، من ونتشانغ.

الصين عالمية تطوير مطار معايير عالمية صين معايير

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وائل لطفي

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