الجمعة 15 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

بلومبرج: الغرب بين خيارين إما الحفاظ على قدرته الدفاعية أو تزويد كييف بالأسلحة

الأزمة الأوكرانية
الأزمة الأوكرانية

كشفت وكالة "بلومبرج" في تقرير أن الأزمة الأوكرانية جعلت الدول الغربية أمام خيارين: إما الاستمرار في إمداد كييف بالأسلحة، أو الحفاظ على ترساناتها للإبقاء على قدراتها الدفاعية.

 

لفت كاتب التقرير، هال براندس، الانتباه إلى تصريحات ممثلي البنتاجون على وجه الخصوص، والتي تؤكد أن كييف تستخدم كل يوم ما يعادل أسبوعا من احتياطيات الذخيرة المضادة للدبابات.

 

و بحسب التقرير فإن "هذا يترك الدول الغربية أمام خيار صارم: إرسال إمدادات إضافية إلى أوكرانيا، أو التقليل من القدرات المحدودة التي قد تحتاجها للدفاع عن نفسها".

 

و أشار براندس أيضا إلى أنه قبل دخول الولايات المتحدة الحرب العالمية الثانية، ناقش الرئيس فرانكلين روزفلت، آنذاك بشكل مكثف مع مستشاريه العسكريين ما إذا كان سيتم تزويد بريطانيا بالأسلحة أو تركها في حالة الدفاع الوطني، موضحا أن واشنطن تقترب الآن من "نقطة تحول مماثلة"، بشأن الحرب في أوكرانيا.

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