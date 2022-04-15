إجازة استخدام لقاح «فالنيفا» المضاد لكورونا فى بريطانيا

حصل لقاح كوفيد-19 الذي طورته شركة "فالنيفا" الفرنسية على موافقة تنظيمية من قبل الهيئة البريطانية لتنظيم الأدوية ومنتجات الرعاية الصحية.

ولقاح "فالنيفا" هو أول لقاح معطل لفيروس كوفيد-19 بالكامل يحصل على موافقة الجهات التنظيمية في بريطانيا.

وتمت الموافقة على استخدام اللقاح لدى الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و50 عاما، مع أخذ الجرعتين الأولى والثانية بفارق 28 يوما على الأقل.

وهيئة تنظيم الأدوية البريطانية المستقلة هي الأولى في العالم التي توافق على منتج "فالنيفا"، حسبما ذكرت الهيئة في بيان لها. كما أنه سادس لقاح مضاد لكوفيد-19 يحصل على تصريح من الهيئة البريطانية.

وسجلت بريطانيا 238938 حالة إصابة بكوفيد-19 و1984 حالة وفاة في الأيام السبعة الماضية. وبلغ عدد الحالات في بريطانيا 21747638 حالة، مع إجمالي وفيات وصل إلى 171396، حسبما أظهرت الأرقام الرسمية يوم الخميس.

وتلقى أكثر من 92 في المائة من الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 12 عاما فما فوق في بريطانيا جرعة واحدة من لقاح كوفيد-19، وأكثر من 86 في المائة تلقوا الجرعتين، وأكثر من 67 في المائة تلقوا جرعة معززة.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد- 19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين.