الجمعة 15 أبريل 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

تحرير 263 مخالفة مرورية وتحصيل 35 ألف جنيه غرامات فورية بالغربية

مرور الغربية
مرور الغربية

تمكنت الإدارة العامة لمرور الغربية من ضبط مخالفات متنوعة، في حملة على مدار الـ 24 ساعة الماضية، بالطرق والشوارع الرئيسية، بمراكز ومدن المحافظة، وتمت مصادرة المركبات والدراجات المخالفة.

وتلقى اللواء هانى عويس مدير أمن الغربية، إخطارا من العميد وائل حمودة مدير إدارة مرور الغربية برصد وضبط 263 مخالفة شملت، السير عكس الاتجاه، والسير بدون لوحات معدنية، والسير برخصة منتهية، وبدون رخصة قيادة، ودراجات نارية ومركبات توك توك بدون لوحات، وبدون تراخيص.

كما تضمنت نتائج الحملة، تحصيل مقابل مخالفات تم تحريرها بقيمة 35 ألفا و800 جنيهًا غرامات فورية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وإخطار النيابات المختصة لتجرى شئونها.

وكان مدير أمن الغربية قد وجه باستمرار وتكثيف الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات، وضبط المخالفين منهم، وذلك فى إطار تنفيذ استراتيجية الوزارة بتكثيف الحملات المرورية على كافة الطرق والميادين لتسيير الحركة المرورية وتحقيق الانضباط المروري، والحد من وقوع الحوادث على الطرق.

كما نجحت مباحث التموين بالغربية، في حملة على مدار أمس الخميس، في تحرير 35 مخالفة تموينية متنوعة بمراكز ومدن المحافظة، وذلك في إطار إحكام الرقابة على الأسواق ومصادرة السلع المغشوشة والفاسدة.

وأخطر العميد وليد العيسوي مدير مباحث التموين بالغربية، اللواء هاني عويس مدير أمن الغربية، بتلقيه إخطارًا من ضباط وأفراد مباحث التموين، بتحرير35 مخالفة شملت، البيع بأزيد من التسعيرة، وعدم الإعلان عن الأسعار، وسلع مجهولة المصدر ومغشوشة، ومنتهية الصلاحية، وتلاعب في الأوزان، وتم التحفظ على المضبوطات، واتخاذ الإجراءات القانونية نحو أصحاب المخالفات، وإخطار النيابات المختصة.

وكان محافظ الغربية قد وجه مديرية التموين بالتنسيق مع مباحث التموين، بتكثيف الحملات التموينية والرقابية المفاجئة على المحال التجارية والمخابز ومصانع المواد الغذائية ومحطات المواد البترولية للتأكد من صلاحية المعروض ومدى مطابقتة للمواصفات القياسية والاشتراطات الصحية، والتصدى بكل حزم لظاهرة تهريب السلع المدعمة وبيعها بالسوق السوداء وتطبيق القانون على المخالفين.

كما نجحت حملة من مديرية التموين بالغربية، في تحرير 9 محاضر مخالفات ضد أصحاب مخابز بلدية وسياحية، يتلاعبون في مواصفات الخبز، في مركز  قطور، وذلك خلال 24 ساعة.

واستهدفت الحملة التفتيش على المخابز في مركز قطور، وحررت 9 محاضر لمخابز ارتكبت مخالفات التلاعب في الموازين، وإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، وعدم نظافة أدوات العجين، والغلق أثناء مواعيد العمل الرسمية وأُحيلوا إلى النيابة، أشرف علي الحملة المهندس محمد أبوهاشم، وكيل وزارة التموين بالغربية.

وشدد طارق رحمي محافظ الغربية، علي وكيل وزارة التموين، بضرورة استمرار الحملات التموينية لردع المخالفين، وتطبيق القانون بصرامة لضمان الحفاظ على صحة المواطنين، وعدم تلاعب التجار بالأسعار، والحفاظ على الدعم الذي تقدمه الدولة للمواطنين، خاصة في ظل الدعم الكبير الذي تقدمه الدولة لدعم منظومة الخبز.

ضبط وتحرير ربو مخالفة مرورية وتحصيل دييجو كوستا الف غرامات فورية

رئيس التحرير

وائل لطفي

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