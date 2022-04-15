الجمعة 15 أبريل 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الحكومة الأوكرانية: فرار 2550 مدنيا عبر ممرات الهروب يوم الخميس

اللاجئين الأوكرانيين
اللاجئين الأوكرانيين

قالت نائبة رئيس الوزراء الأوكراني إيرينا فيريشوك في وقت متأخر من يوم الخميس، إن حوالي 2550 مدنيا تمكنوا من الفرار من المناطق التي تشهد قتالا عنيفا في أوكرانيا.

وأضافت  فيريشوك، أن حوالي 2300 شخص وصلوا إلى مدينة زابوريجيا جنوبي أوكرانيا، من بينهم 290 من سكان ماريوبول.

وتابعت، كما تم نقل 220 شخصا آخرين من إقليم لوهانسك شرقي البلاد إلى مكان آمن، حسبما نقلت الوكالة الألمانية، فجر اليوم الجمعة.

ومن المتوقع حدوث هجوم روسي وقتال عنيف في لوهانسك وإقليم دونيتسك المجاور خلال الأيام المقبلة.

ومع استمرار الحرب التي شنتها روسيا على أوكرانيا في 24 فبراير الماضي، أعرب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، عن شكره لشعبه على "المقاومة التي أظهروها على مدار 50 يوما في مواجهة العدوان الوحشي" على بلادهم من جارتهم روسيا.

وقال زيلينسكي في رسالته المصورة اليومية التي نشرها عبر منصته على موقع تيليجرام في وقت متأخر من يوم الخميس " الشكر للرب، وللقوات المسلحة الأوكرانية وشعبنا- دافعنا عن معظم مناطق بلادنا".

وتابع زيلينسكي"50 يوما من دفاعنا هو انجاز. انجاز لملايين الأوكرانيين".

وقال: إنه يتذكر اليوم الأول من العمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا، " لم يكن أحد على يقين من نجاتنا".

وأوضح أن كثيرين نصحوه بمغادرة البلاد. وقال" لقد نصحونا بأن نستسلم للاستبداد بموجب الأمر الواقع". لكنهم لا يعرفون الأوكرانيين ولا يعرفون مدى شجاعتهم وإلى أي مدى يقدرون الحرية " للعيش بالطريقة التي نريدها".

وشكر الزعيم الأوكراني أيضا جميع داعمي بلاده.

 

​أوكرانيا ممرات الهروب الأوكرانيين المدنيين فرار الغزو الروسي لأوكرانيا إيرينا فيريشيوك

رئيس التحرير

وائل لطفي

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