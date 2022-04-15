تفاصيل شخصية الفنان محمد جمعة قبل ظهوره فى «دايما عامر»

ستخوض مدرسة رؤية الدولية مسابقة فنية جديدة تظهر في الحلقة المقبلة من مسلسل "دايما عامر"، وهذا سيؤلها للسفر إلى مدينة أسوان السياحية، ويظهر الفنان محمد جمعة، كضيف شرف في مسلسل "دايمًا عامر"، ودوره سيكون مختلفا ومميزا عن أداوره السابقة، فهو سيجسد شخصية نوبي يعيش في محافظة أسوان.

ويتضح من خلال الحلقات المقبلة، أن الفنان محمد جمعة يجسد صديق مستر عامر عبد الرازق، والذي يلعب شخصيته الفنان مصطفى شعبان، ومع تصاعد الأحداث يستقبل "جمعة" رحلة المدرسة التي يقودها شعبان في أسوان ويحتفي بهم.

وتخوض مدرسة رؤية الدولية في الحلقة المقبلة مسابقة الرقص والاستعراض الفنية، بـ"رؤية دايمًا كده كسابنين".. وهو الشعار الذي تحمس من خلال الطلاب المشاركين في المسابقة، ليدخلوا على المسرح، ويبدأون العرض الخاص بهم.

مسلسل دايما عامر

المسلسل من بطولة مصطفى شعبان، لبلبة، صلاح عبدالله، عمرو عبدالجليل، ميرنا نور الدين، نضال الشافعي، سماء إبراهيم، محمد ثروت، كريم عفيفي، أحمد الشامي، سينتيا خليفة، محمد محمود، شريف دسوقي، والمسلسل من تأليف مايكل عادل وأيمن سليم، إشراف علي الكتابة أحمد عبدالفتاح، وإخراج مجدي الهواري.

وتدور قصة وأحداث مسلسل "دايما عامر" حول مناقشة قضية هامة تشغل الرأي العام وكل البيوت المصرية وهي مشكلة التعليم في مصر خاصة المشاكل التي ظهرت في الفترة الأخيرة في المدارس ومحاولة الوقوف عليها ومناقشتها ووضع بعض الحلول لها، ويناقش العمل عددا من المشكلات التي تواجه الطلاب في مراحل التعليم المختلفة.

يُجدر الإشارة إلى أن مسلسل "دايما عامر" يعرض مشكلة هامة ويركز عليها وهي قضية التعليم أونلاين، وتأثيرها على الطلبة الإنترناشيونال والناشيونال، بالإضافة إلى الترويج للسياحة الداخلية في مصر، بإظهار جمال وروح هذه الأماكن في عدد من المشاهد في المسلسل.