الجمعة 15 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

كوريا الجنوبية ترفع معظم قيود الجائحة من الأسبوع المقبل

كورونا فى كوريا
كورونا فى كوريا الجنوبية

قالت كوريا الجنوبية، اليوم الجمعة، إنها ستلغي معظم قيود مكافحة فيروس كورونا الأسبوع المقبل، بما في ذلك حظر التجول الذي يمنع ارتياد المطاعم بعد منتصف الليل، مع ظهور مؤشرات على تراجع حالات الإصابة بالمتحور أوميكرون.

وقال رئيس الوزراء كيم بو- كيوم في اجتماع بشأن التعامل مع فيروس كورونا إن حظر التجول الذي يبدأ في منتصف الليل ويشمل المطاعم وأنشطة الأعمال الأخرى سيلغى اعتبارا من 18 أبريل إلى جانب الحد الأقصى للتجمعات الخاصة الذي يبلغ عشرة أشخاص حاليا، ولكن كيم أضاف أن "وضع الكمامات لا يزال وسيلة مهمة جدا لحماية أنفسنا".
 وتابع: "لا مفر من الإبقاء على إلزام وضع الكمامات في الأماكن المغلقة لفترة طويلة".

وبالنسبة لإلزام السكان بوضع الكمامات في الخارج، قال كيم إن الحكومة ستعيد النظر في ما إذا كانت ستلغي هذا القيد في غضون أسبوعين، على حسب انتشار الفيروس.

وانخفضت الإصابات اليومية إلى أقل من 150 ألف حالة إذ يبدو أن عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في البلاد قد تخطى الذروة بعد أن كان يحوم فوق 620 ألف حالة يوميا في منتصف مارس.

كوريا الجنوبية المقبل الأسبوع المقبل جنوب كوريا قيود جائحة

رئيس التحرير

وائل لطفي

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