الحلقة الـ 13.. سنتيا خليفة تعترف بحبها لـ«عفيفى» فى مسلسل «دايما عامر»

اعترفت الفنانة سنتيا خليفة والتي تجسد دور مدربة الرقص في مدرسة رؤية بشخصية "ميس مهيتاب" بحبها للفنان كريم عفيفي، والذي يلعب دور مستر نوفل مدرس الألعاب في مدرسة رؤية، في مسلسل "دايما عامر" والذي يعرض على عدد من القنوات المختلفة، بجانب عرضه على منصة "WATCH IT" الإلكترونية.

وقالت ميس مهيتاب لمستر نوفل صلاح "i love u so much" وذلك بعدما اقترح استبدال الطالبة التي كُسر ساقها ولن تسطع المشاركة في المسابقة الدولية للفنون، بأخرى من الفتيات التي تحفظ العرض، وتشارك المدرسة في المسابقة في محاولة منها للتعويض والفوز بعد خروجها من المسابقة الثقافية.

أبطال مسلسل دايما عامر

المسلسل من بطولة مصطفى شعبان، سينتيا خليفة، لبلبة، عمرو عبد الجليل، صلاح عبد الله، ميرنا نور الدين، محمد ثروت، كريم عفيفى، أحمد الشامى، سما إبراهيم، لمى كتكت، خالد محروس، محمد جمعة ومن كتابة ورشة من الشباب تحت إشراف المؤلف أحمد عبد الفتاح ومن إخراج مجدي الهواري ومن إنتاج الباتروس للمنتج الكبير كامل أبوعلي.

ويلعب الفنان مصطفى شعبان شخصية «الأستاذ عامر» وهو يعمل مشرف اجتماعي في مدرسة، بينما تلعب النجمة لبلبة دور «الأستاذة زهرة» مديرة المدرسة، بينما يقوم الفنان عمرو عبد الجليل بدور «مستر أبوالوفا» كما تجسد الفنانة ميرنا نورالدين بدور «ميس فدوى» سينتيا خليفة «ميس ماهيتاب»، ويلعب كريم عفيفي دور «مستر نوفل»، وسما إبراهيم «ميس همت»، وأحمد الشامي «مستر شريف»، والمسلسل من كتابة أيمن سليم، ومايكل تحت إشراف المؤلف أحمد عبدالفتاح.

وتدور قصة وأحداث مسلسل "دايما عامر" حول مناقشة قضية هامة تشغل الرأي العام وكل البيوت المصرية وهي مشكلة التعليم في مصر خاصة المشاكل التي ظهرت في الفترة الأخيرة في المدارس ومحاولة الوقوف عليها ومناقشتها ووضع بعض الحلول لها، ويناقش العمل عددا من المشكلات التي تواجه الطلاب في مراحل التعليم المختلفة.