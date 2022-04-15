الجمعة 15 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الولايات المتحدة توافق على بيع مروحيات هجومية لنيجيريا بمليار دولار

بايدن
بايدن

أعطت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن الضوء الأخضر لنيجيريا لشراء طائرات هليكوبتر هجومية متقدمة تبلغ قيمتها حوالي مليار دولار على الرغم من مخاوف بشأن سجل حقوق الإنسان في البلاد.

وأعلنت وزارة الخارجية الموافقة على صفقة بقيمة 997 مليون دولار تضم 24 طائرة هليكوبتر من طراز "بيل إيه إتش - 1 زد فايبر" ومعدات ذات صلة إلى نيجيريا.

وقالت الوزارة في إشعار للكونجرس إن المعدات ذات الصلة تشمل أنظمة توجيه ورؤية ليلية واستهداف.

ولطالما اتُهمت قوات الأمن النيجيرية بارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان في عملياتها، حيث يهرب الأفراد المتورطون في كثير من الأحيان من العدالة.

وتواجه نيجيريا أيضا تهديدا متزايدا من عصابات مسلحة ومتمردين متطرفين يعملون معا الآن في شمال غرب البلاد المضطرب ويهددون بمزيد من زعزعة الاستقرار في منطقة مضطربة بالفعل.

ويعتقد المحللون أن نيجيريا، أكبر دولة في أفريقيا من حيث عدد السكان ويبلغ عدد سكانها 206 ملايين نسمة، تكافح العنف في الشمال.

 

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وائل لطفي

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