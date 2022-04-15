الإمارات تسمح بسفر مواطنيها غير المطعمين بشرط إجراء فحص PCR

أعلنت الإمارات السماح بسفر المواطنين غير المطعمين بالجرعات الرئيسية أو الداعمة، شرط إجراء فحص PCR خلال 48 ساعة من موعد المغادرة، اعتبارا من يوم الثلاثاء الموافق 19 أبريل.

كما أعلنت الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث عن تحديث بروتوكول القادمين إلى البلاد، حيث سيتم استثناء من هم دون 16 عاما من غير المطعمين من اشتراط الفحص المخبري PCR عند القدوم مع ضرورة الالتزام بكافة الإجراءات الوقائية والاحترازية المعمول بها في الدولة.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد- 19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين.