الجمعة 15 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

روسيا تأمل فى تمديد وتوسيع هدنة اليمن.. وتشيد بتشكيل «القيادة الرئاسى»

دميتري بوليانسكي
دميتري بوليانسكي

 أعربت روسيا عن إشادتها بالتقدم الذي أحرز في الفترة الأخيرة في سبيل تسوية النزاع في اليمن، خصوصا الهدنة التي تم إعلانها في عموم البلاد خلال شهر رمضان.


وذكرت شبكة (روسيا اليوم) الإخبارية أن النائب الأول لمندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، دميتري بوليانسكي، ثمن خلال جلسة عقدها مجلس الأمن الدولي بخصوص اليمن، دور الأمم المتحدة ومبعوثها الخاص إلى هذا البلد هانس جروندبرج في إعلان وقف إطلاق النار الحالي لمدة شهرين، مبديا أمل موسكو في "تمديد وتوسيعه بعد انقضاء الفترة المتفق عليها".


وأشار إلى أن روسيا كانت ولا تزال مقتنعة بأنه لا يمكن استئناف السلام في اليمن إلا في إطار حوار وطني شامل مبني على مراعاة مصالح وهواجس جميع القوى السياسية والطائفية والإقليمية، مشيدًا في هذا الصدد بتشكيل مجلس القيادة الرئاسي الجديد في اليمن بغية إدارة الدولة خلال الفترة الانتقالية.

 

 وقال إن هذه الخطوة تحظى بأهمية كبيرة للشعب اليمني وجاءت نتيجة الجهود الدبلوماسية المبذولة من قبل السعودية ودول الخليج العربية الأخرى.

الامم المتحدة شهر رمضان روسيا موسكو مجلس الأمن السعودية

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