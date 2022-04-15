«ذا صن»: الأمير هارى وميجان ماركل فى زيارة سرية للملكة بقلعة وندسور

"ذا صن": الأمير هاري وميجان ماركل في زيارة "سرية" للملكة بقلعة وندسور

أفادت صحيفة "ذا صن" البريطانية بأن شهود عيان قالوا إن الأمير هاري وزوجته ميجان ماركل زارا الملكة إليزابيث سرا في قلعة وندسور، مشيرة إلى أنهما ربما قاموا أيضًا بزيارة ولي العهد الأمير تشارلز.



وتوقعت الصحيفة أن تكون هذه الزيارات بهدف تحسين العلاقات.. فيما وصفت الخبيرة في الشأن الملكي إنجريد سيروارد الزيارة بأنها بمثابة "غصن زيتون"، قائلة "إنها فرصة رائعة لتنقية الهواء وتقديم غصن زيتون.. بعد كل ما حدث، لابد أن هاري وميجان استغرقا الكثير من الوقت للذهاب إلى وندسور".



جاء ذلك بعد أن أثار الزوجان غضبًا بسبب قرارهما عدم حضور حفل تأبين الأمير فيليب في مارس الماضي بكاتدرائية وستمنستر، والذي حضره حوالي 1800 شخص.