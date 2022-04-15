الجمعة 15 أبريل 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

«العائدون» الحلقة 13.. كشف خطة استهداف مصر من داعش ومصادر التمويلات الإرهابية

مسلسل العائدون
مسلسل العائدون

شهدت الحلقة 13 من مسلسل "العائدون" تسليط الضوء على العديد من الأحداث منها بدء خطة تدريب علاء، والقائم بدوره الفنان محمد عادل، لصالح المخابرات المصرية لاختراق داعش، من خلال الخطة التي وضعها ضابط المخابرات العامة بوجود مدخل يمكن من خلاله اختراق صفوف داعش.

وكشف ضابط المخابرات العامة خلال الحلقة حقيقة اختفاء أحد زملاء علاء بالقناة التي يعمل بها قسريًا كما ادعت القناة والجماعة الإرهابية، في الوقت الذي أعلنت فيه الدولة المصرية عدم دخوله للبلاد.

كما شهدت الحلقة محاولات العميل المصري المتخفي خالد، والقائم بدوره الفنان هاني رمزي، بتجنيد صفوان والمعروف بفرانك أيضا، خلال المسلسل، الذي يعمل مع إحدى الجماعات الإرهابية التي تربطها علاقة بتنظيم داعش الإرهابي.

ومع محاولات خالد لتجنيد صفوان من خلال الإفصاح عن المعلومات التي يعرفها عنه كاملة يطلب منه في مقابل التستر عليه الكشف عن بعض المعلومات المُتعلقة برئيسه كمال قائد المؤسسة الإرهابية، وعلاقته بسياف، والي تنظيم داعش، وتفاصيل الاجتماع الذي عُقد في لندن، بحضور مندوبين من بعض الدول وتجار السلاح.

كما ركزت الحلقة على كشف أكذوبة الاختفاء القسري التي أطلقتها جماعة الإخوان الإرهابية بعد اتهامهم لأجهزة الأمن المصرية بقتل عدد من عناصرها ثم ظهروا بعد فترة في صفوف داعش، وذلك بعد أن فشلت خططها الإرهابية فى التأثير على وحدة الجيش والشرطة والشعب وذلك لتشوية صورة مصر أمام الرأي العام الدولي.

وشهدت الحلقة حدوث اجتماع مخابراتي لتنفيذ مخطط التنظيم الإرهابي"داعش" ضد مصر، والذي عُقد في لندن وضم عددا من رجال الأعمال الأجانب، والعناصر الاستخباراتية وتجار الأسلحة، وزعماء تنظيم "داعش".

كما سلطت الحلقة الضوء على سبل تمويل التنظيمات المتطرفة في الخفاء من خلال شركات الأوف شور والحسابات الخاصة بهم الموجودة في جزر مثل البهاما والتي تمثل شبكة مالية ضخمة، ويتم تمويلها بطرق غير مشروعة وغير مباشرة.

ويعرض مسلسل "العائدون" حصريا فى العرض الأول على قناة DMC ومنصة watch it بطولة كل من أمير كرارة، أمينة خليل، محمود عبد المغنى، محمد الأحمد، رشا بلال، ميدو عادل، إسلام جمال، نبيل عيسى، جيهان خليل، محمد عز، وهاجر الشرنوبى، وصبرى عبد المنعم، وعدد من ضيوف شرف، منهم محمد ممدوح، محمد فراج، تأليف باهر دويدار، وإخراج أحمد نادر جلال وإنتاج شركة "ميديا هب سعدى – جوهر".

تدور أحداث المسلسل الذى يتناول أحد ملفات المخابرات المصرية ومستوحي من أحداث حقيقية حدثت في الفترة من 2018 وحتى 2020 لكشف المؤامرات والمخططات الإرهابية التي تسعى إلى استهداف مصر والمنطقة العربية.

يشارك في المسلسل عدد كبير من النجوم منهم: أمير كرارة، أمينة خليل، محمود عبدالمغني، محمد فراج، جيهان خليل، إسلام جمال، محمد عز، هاجر الشرنوبي، ميدو عادل، صبرى عبدالمنعم.

يعرض المسلسل حصريًا على قناتي DMC وDMC دراما ومنصة Watch it .

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رئيس التحرير

وائل لطفي

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