نائبة عمدة موسكو: ارتفاع الصادرات غير النفطية إلى الإمارات 7 أضعاف خلال 2021

قالت نائبة عمدة موسكو ناتاليا سيرجونينا: "إن موسكو كانت من بين المناطق الروسية الرائدة من حيث الصادرات غير النفطية إلى دولة الإمارات العربية المتحدة العام الماضي، حيث تجاوزت صادراتها إلى الإمارات 34.5 مليار روبل (418 مليون دولار)".

وأوضحت "سيرجونينا" - في بيان على الموقع الرسمي لبلدية موسكو، ونقلته وكالة "تاس" الروسية للأنباء، أن صادرات موسكو إلى الإمارات ارتفعت سبعة أضعاف خلال العام الماضي مقارنة بالعام السابق عليه 2020.

وأشارت إلى أن المنتجات الطبية والأدوية كانت من بين الفئات الأكثر طلبًا، حيث بلغ مجموعهما معًا حوالي 15 مليار روبل من إجمالي حجم الصادرات إلى الدولة، فضلًا عن صادرات اللقاحات والكواشف التشخيصية.