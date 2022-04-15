الجمعة 15 أبريل 2022
el captain studio dostor
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

نائبة عمدة موسكو: ارتفاع الصادرات غير النفطية إلى الإمارات 7 أضعاف خلال 2021

الصادرات غير النفطية
الصادرات غير النفطية

 قالت نائبة عمدة موسكو ناتاليا سيرجونينا: "إن موسكو كانت من بين المناطق الروسية الرائدة من حيث الصادرات غير النفطية إلى دولة الإمارات العربية المتحدة العام الماضي، حيث تجاوزت صادراتها إلى الإمارات 34.5 مليار روبل (418 مليون دولار)".

وأوضحت "سيرجونينا" - في بيان على الموقع الرسمي لبلدية موسكو، ونقلته وكالة "تاس" الروسية للأنباء، أن صادرات موسكو إلى الإمارات ارتفعت سبعة أضعاف خلال العام الماضي مقارنة بالعام السابق عليه 2020.

وأشارت إلى أن المنتجات الطبية والأدوية كانت من بين الفئات الأكثر طلبًا، حيث بلغ مجموعهما معًا حوالي 15 مليار روبل من إجمالي حجم الصادرات إلى الدولة، فضلًا عن صادرات اللقاحات والكواشف التشخيصية.

الإمارات العربية المتحدة نائب منتجات الإمارات ارتفاع الصادرات العام السابق دولة الإمارات

رئيس التحرير

وائل لطفي

علاقة شعار الإخوان «طظ في مصر» بقرار وزير الدفاع

الأكثر قراءة

«انخفاض جديد فى الأسعار».. نصيحة للمستثمرين فى الذهب

الاختيار 3 الحلقة 13.. تسريب جديد.. مواجهة حاسمة بين الفريق السيسي وخيرت ومرسي

«الزراعة» تكشف موعد تراجع أسعار البامية وورق العنب والطماطم

طعنة بـ«سكين».. تفريغ كاميرات المراقبة لكشف ملابسات مقتل شاب فى أكتوبر

الاختيار 3 الحلقة 13| «الفرقة الناجية».. طريقة «الإخوان» الإرهابية في تجنيد اتباعها

القبض على حكم مباراة الأهلى والرجاء فى دورى أبطال أفريقيا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

قوة بحرية أمريكية دولية تهيمن على بحار المنطقة

محمد المعتصم

الاختيار.. لماذا باع خيرت الشاطر القدس وانحاز لأمن إسرائيل؟

د. محمد عفيفي

ثورة يوليو والسودان «2-1»

د. بهي الدين مرسي

التداول الآمن لبهجة الربيع

حسن كامل

رجال بدولة المؤسسات «2».. نسور مصر

أحمد الصغير

طريق الموت (أسوان- أبوسمبل) والحل الأمثل

حسين دعسة

فى الأقصى اعتكافى.. مواجهة محتملة مع جماعات الهيكل الصهيونية المتطرفة

محمد المعتصم

هنحاصرك فى ساعتين يا محمد يا رجب.. لِم نفسك

صور

مباراة الزمالك وفاركو فى الدورى المصرى

صلاة التراويح بمسجد الحسين في احتفال «الأوقاف» بذكرى العاشر من رمضان

مباراة فوز الأهلي على الاتحاد في الدوري

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال يصيب شابًا ويعتقل 7 من قرية برام الله

فتح: الاحتلال يجر المنطقة لمربعات خطيرة تقود لنتائج كارثية

الرئيس الإسرائيلى: سأتحدث مع عباس قبل عيد الفطر.. ويجب منع العمليات ضدنا