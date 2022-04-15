ضبط 240 طربة حشيش بحوزة عنصر إجرامى قبل ترويجها بالشرقية

تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة نشاط (أحد العناصر الإجرامية - مقيم بدائرة قسم شرطة الحسنة بشمال سيناء وله محل إقامة آخر بدائرة قسم شرطة فايد بالإسماعيلية)، تخصص فى الإتجار بمخدر الحشيش وترويجه على عملائه، مُتخذًا من دائرة قسم شرطة أول العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعات الوزارة المعنية تم استهدافه، وضبطه حال استقلاله دراجة نارية "بدون لوحات"، بدائرة قسم شرطة أول العاشر من رمضان، وبحوزته (240 طربة لمخدر الحشيش وزنت 24 كيلو جرام مبلغ مالى – هاتف محمول).

وبمواجهته بالمضبوطات أيد ما جاء بالتحريات، حيث تقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة (1٫680٫000) مليون وستمائة وثمانون ألف جنيه تقريبًا.