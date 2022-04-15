الجمعة 15 أبريل 2022
el captain studio dostor
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبط 240 طربة حشيش بحوزة عنصر إجرامى قبل ترويجها بالشرقية

حشيش
حشيش

تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة نشاط (أحد العناصر الإجرامية - مقيم بدائرة قسم شرطة الحسنة بشمال سيناء وله محل إقامة آخر بدائرة قسم شرطة فايد بالإسماعيلية)، تخصص فى الإتجار بمخدر الحشيش وترويجه على عملائه، مُتخذًا من دائرة قسم شرطة أول العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعات الوزارة المعنية تم استهدافه، وضبطه حال استقلاله دراجة نارية "بدون لوحات"، بدائرة قسم شرطة أول العاشر من رمضان، وبحوزته (240 طربة لمخدر الحشيش وزنت 24 كيلو جرام مبلغ مالى – هاتف محمول).

وبمواجهته بالمضبوطات أيد ما جاء بالتحريات، حيث تقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة (1٫680٫000) مليون وستمائة وثمانون ألف جنيه تقريبًا.

محافظة الشرقية دراجة نارية الإسماعيلية العاشر من رمضان شمال سيناء مكافحة مخدرات حشيش

مواد متعلقة

تونس: انطلاق حملة تلقيح عسكرية ثالثة للوقاية من كورونا

أوكرانيا تسجل 1447 إصابة جديدة و40 وفاة بكورونا

إقبال كثيف للشباب التونسي لتلقي لقاح كورونا

شويكار.. سيدة البهجة

223 إصابة جديدة بكورونا في بولندا.. والإجمالي مليونين و885 ألفا

«هو تشي منه» الفيتنامية تتسلم 600 ألف جرعة جديدة من «أسترازينيكا»

سريلانكا تسجل 2961 إصابة جديدة و94 وفاة بكورونا

عرض مسرحية «حارة الناس الغلابة» فى ساقية الصاوى اليوم

رئيس التحرير

وائل لطفي

علاقة شعار الإخوان «طظ في مصر» بقرار وزير الدفاع

الأكثر قراءة

الاختيار 3 الحلقة 13.. تسريب جديد.. مواجهة حاسمة بين الفريق السيسي وخيرت ومرسي

«انخفاض جديد فى الأسعار».. نصيحة للمستثمرين فى الذهب

«الزراعة» تكشف موعد تراجع أسعار البامية وورق العنب والطماطم

الأمن يوقف هارى وميجان خلال ذهابهما إلى الملكة إليزابيث

جوتيرش يدعو إلى «تحقيق سريع وشامل» فيما تشهده الضفة الغربية المحتلة

الاختيار 3 الحلقة 13| «الفرقة الناجية».. طريقة «الإخوان» الإرهابية في تجنيد اتباعها

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

قوة بحرية أمريكية دولية تهيمن على بحار المنطقة

محمد المعتصم

الاختيار.. لماذا باع خيرت الشاطر القدس وانحاز لأمن إسرائيل؟

د. محمد عفيفي

ثورة يوليو والسودان «2-1»

د. بهي الدين مرسي

التداول الآمن لبهجة الربيع

حسن كامل

رجال بدولة المؤسسات «2».. نسور مصر

أحمد الصغير

طريق الموت (أسوان- أبوسمبل) والحل الأمثل

حسين دعسة

فى الأقصى اعتكافى.. مواجهة محتملة مع جماعات الهيكل الصهيونية المتطرفة

محمد المعتصم

هنحاصرك فى ساعتين يا محمد يا رجب.. لِم نفسك

صور

مباراة الزمالك وفاركو فى الدورى المصرى

صلاة التراويح بمسجد الحسين في احتفال «الأوقاف» بذكرى العاشر من رمضان

مباراة فوز الأهلي على الاتحاد في الدوري

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال يصيب شابًا ويعتقل 7 من قرية برام الله

فتح: الاحتلال يجر المنطقة لمربعات خطيرة تقود لنتائج كارثية

الرئيس الإسرائيلى: سأتحدث مع عباس قبل عيد الفطر.. ويجب منع العمليات ضدنا