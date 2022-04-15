يقدم موقع «الدستور»، في ضوء خدماته المتنوعة، تفاصيل حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الجمعة 15 أبريل 2022، الموافق 14 رمضان 1443، حيث كشفت هيئة الأرصاد الجوية المصرية، تفاصيل حالة الطقس اليوم وبيان درجات الحرارة المتوقعة على القاهرة الكبرى والوجه البحري.

تفاصيل حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الجمعة 15 أبريل 2022

ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن تكون حالة الطقس، اليوم الجمعة، مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري معتدل على السواحل الشمالية حار على جنوب سيناء وشمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد.

كما يسود طقس بارد فى فترات الليل والصباح الباكرعلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى مائل للبرودة على شمال الصعيد، لطيف على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

ويشهد الطقس نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية شرقية.

أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر يكون معتدلا إلى مضطرب وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية إلى جنوبية شرقية .

درجات الحرارة اليوم الجمعة 15 أبريل 2022 فى جميع المحافظات والعواصم المصرية