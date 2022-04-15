الجمعة 15 أبريل 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

تفاصيل حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الجمعة 15 أبريل 2022

الطقس في مصر
الطقس في مصر

يقدم موقع «الدستور»، في ضوء خدماته المتنوعة، تفاصيل حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الجمعة 15 أبريل 2022، الموافق 14 رمضان 1443، حيث كشفت هيئة الأرصاد الجوية المصرية، تفاصيل حالة الطقس اليوم وبيان درجات الحرارة المتوقعة على القاهرة الكبرى والوجه البحري.

تفاصيل حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الجمعة 15 أبريل 2022

ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن تكون حالة الطقس، اليوم الجمعة، مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري معتدل على السواحل الشمالية حار على جنوب سيناء وشمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد.

كما يسود طقس بارد فى فترات الليل والصباح الباكرعلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى مائل للبرودة على شمال الصعيد، لطيف على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

ويشهد الطقس نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية شرقية.

أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر يكون معتدلا إلى مضطرب وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية إلى جنوبية شرقية .

درجات الحرارة اليوم الجمعة 15 أبريل 2022 فى جميع المحافظات والعواصم المصرية

المدينةالعظميالصغري
القاهرة2715
الإسكندرية2314
وادي النطرون2615
طنطا2515
شبين الكوم2515
دمنهور2415
بلطيم2214
مرسى مطروح2014
السلوم2215
سيوة2214
بورسعيد2013
دمياط2215
الزقازيق2515
المنصورة2515
الإسماعيلية2415
السويس2716
العريش2014
رفح2012
رأس سدر2817
نخل2513
نوبيع2916
طابا2616
سانت كاترين2513
الطور2418
شرم الشيخ3018
الغردقة3322
مرسي علم3021
الفيوم2715
بني سويف2715
المنيا2816
اسيوط2914
سوهاج3118
قنا3319
الأقصر3419
أسوان3520
إدفو3422
أبو سمبل3421
الوادي الجديد3220
شلاتين2918
ابو رماد2817
حلايب2717
راس حدربة2817

 

 

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