الجمعة 15 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

ملف سرى الحلقة 13.. ماجد المصرى يفقد الذاكرة

مسلسل ملف سري
مسلسل ملف سري

بدأت الحلقة 13 من مسلسل ملف سري، بمجموعة من المارة يجدون يوسف المالكي، والذي يجسد دوره الفنان ماجد المصري، في حالة إغماء، وبعد محاولات عديدة لإفاقته، يتصلون بالشرطة التي تأخذه لأقرب مستشفى؛ لتلقى العلاج اللازم.

وعقب ذلك تتوجه فريدة، والتي تلعب دورها الفنانة دينا عبدالعزيز، وجوري، والتي تجسد شخصيتها الفنانة كارولين عزمي مع زوجة يوسف المالكي للمستشفى، للاطمئنان على حالته الصحية، وما أن فتح عينه وجدوا لا يتذكر أي منهما.

ليظهر الطبيب المعالج لحالته، والذي يخبرهما أنه يعاني من فقدان في ذاكرة، ولكن يؤكد لهما أنه فقدان مؤقت، نظرا لأن يوسف المالكي لا يعاني من أي مرض مزمن، ويطلب منهم التعامل مع حالته بهدوء.

مسلسل «ملف سري»

«ملف سري» بطولة هانى سلامة، ماجد المصرى، عائشة بن أحمد، دنيا عبد العزيز، نضال الشافعى، محمد محمود عبد العزيز، محسن محيى الدين، نبيل عيسى نور محمود، إيهاب فهمى، مادلين طبر، كارولين عزمى، علاء مرسى، صبا الرافعى، عمر زكريا، إيمان يوسف، وعدد آخر من الفنانين الشباب، تأليف محمود حجاج، وإخراج حسن البلاسي وإنتاج شركة فنون مصر للمنتجين ريمون مقار ومحمد محمود عبد العزيز.

وتدور الأحداث حول المستشار يحيى عز الدين القاضي، والذى يجسد دوره هانى سلامة، ويعتبر مثا والشرف ويتصدى لعمليات السرقة والفساد من بعض رجال الأعمال داخل السوق المصرى، ويتعرض للتهديدات بأهله ويتم قتل خطيبته في ظروف غامضة، ويستكمل مشواره مع الكشف عن الفساد ومحاربته.

يعرض مسلسل ملف سري يوميا على العديد من القنوات منها قناة «الحياة» في تمام الساعة 9 مساءً، ويعاد مرتين الأولى في تمام الـ 6:45 صباحًا، والثانية في الـ 12 ظهرًا.

كما يتم عرض حلقات مسلسل ملف سري عبر قناة cbc العامة، في تمام الساعة 10:15 مساء، على أن يعاد في تمام الساعة 5:45 صباحا و3:45 مساء اليوم التالي، ويعرض على cbc drama في تمام الساعة 6:20 مساء، ويعاد مرتين الأولى فى تمام الساعة 2:00 صباحا، والثانية 9:30 صباحا.

فيما يعرض عبر قناة dmc الفضائية، في تمام الساعة 11:50 مساءًا، ويعاد في تمام الساعة 10:30 صباحًا.

أما عبر قناة DMC Drama يعرض المسلسل يوميًا فى تمام الساعة 8:15 مساء، ويعاد مرتين الأولى فى تمام الساعة 6:30 صباحا، والثانية 3:00 عصرًا.

فيما يعرض على قناة المحور فى تمام الثامنة مساء، على القناة الأولى يعرض يوميًا فى تمام الـ12:30 صباحًا.

كما يتم عرض المسلسل على منصة «WATCH IT» الرقمية التي ترفع شعار «رمضانك عندنا».

رمضان محمد محمود cbc DMC محمد محمود عبد العزيز الفنان ماجد المصري نضال الشافعي

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