مهناز تنقلب على خلدون في جزيرة غمام وتواصل تصوير راجعين يا هوى

تشارك الفنانة الشابة مهناز في مسلسل جزيرة غمام للنجم طارق لطفي والذي يعرض ضمن السباق الرمضاني الحالي.

وتشهد الحلقات المقبلة انقلاب عدد من الغجر على خلدون ومنهم مهناز التي تلعب دور بدرية.

وكانت مهناز قد انتهت مؤخرا من تصوير دورها في العمل ويواصل أبطال المسلسل تصوير أحداثه بشكل مكثف ومن المقرر أن يتم الانتهاء منه بشكل كامل في الأسبوع الاخير من شهر رمضان الجاري.

ويعرض مسلسل جزيرة غمام بطولة مي عز الدين الحلقة 9، على قناة الحياة، في تمام الساعة 10.30 مساءً، وحلقة الإعادة الساعة 2:15 صباحًا يوميا.

مسلسل "جزيرة غمام" يشارك فى بطولته بجانب مى عز الدين، عدد كبير من النجوم على رأسهم طارق لطفى، فتحى عبد الوهاب، أحمد أمين، رياض الخولي، عبدالعزيز مخيون، وفاء عامر، محمود البزاوي، محمد جمعة، هبة عبد الغني، تأليف عبدالرحيم كمال، وإخراج حسين المنباوي.

على جانب اخر تواصل مهناز تصوير دورها ضمن مسلسل راجعين يا هوى والذي يعرض ضمن السباق الرمضاني الحالي أيضا وتلعب دور احد افراد عائلة بليغ ابو الهنا والذي يقوم بدوره الفنان خالد النبوي.

وتصدر مسلسل راجعين يا هوى تريند جوجل عقب عرض أول حلقة، ويعرض مسلسل راجعين يا هوى على قناة dmc في تمام الساعة 9:30 مساءً، والإعادة في 9:00 صباحًا، وعلى قناة cbc يعرض المسلسل في تمام الساعة 11:35 مساءً، والإعادة 4:30 صباحًا و 2:15 مساءً، وبجانب سلمى أبو ضيف المسلسل من بطولة خالد النبوى، نور، هنا شيحة، أنوشكا، وفاء عامر، أحمد بدير، إسلام إبراهيم، طارق عبد العزيز، مصطفى درويش، و المسلسل من تأليف محمد سليمان عبد المالك، و إخراج محمد سلامة