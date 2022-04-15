الجمعة 15 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

فى الذكرى الرابعة.. زوجة الشهيد أحمد الخولى: زوجى حى عند ربه

الشهيد أحمد الخولى
الشهيد أحمد الخولى

بالدعاء وآيات القرآن استقبلت إيمان عباس عبدالحليم زوجة الشهيد البطل أحمد الخولي في ذكراه الرابعة خبر  استشهاده، وسط أبناءه الثلاث الذي لا تتخطى أعمارهم ال٨ أعوام، بعدما استشهد في العملية الشاملة بسيناء، وضحى بنفسه فداء وطنه الحبيب، خلال هجوم مجموعة من التكفيريين على الكتيبة بمنطقة القسيمة.

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 الشهيد أحمد الخولى

تروي زوجة الشهيد أحمد الخولي، لحظات تلقيها خبر وفاته التي وقعت عليها كالصاعقة، فعصفت بأمالها وأحلامها، وتركتها وسط ضباب من الحزن، عندما أبلغها قائد كتيبته بخبر استشهاد زوجها إثر قيام عدد من التكفيريين بالهجوم عليهم في الكتيبة، وكانت من أصعب اللحظات التي لن تنساها طوال حياتها، وحفرت اللآم وحنين بقلبها، ولكن كانت بطولاته وسيرته الحسنة التي تخفف من حزنها هي وأولاده، وكانت فخورة ببطولته وتظل مقولة: "والدهم حي عند ربه" أمام نصب أعينها.

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وقالت زوجة الشهيد أحمد الخولي، خلال تصريحها ل"الدستور" إن زوجها كان يعشق سيناء وترابها، ويسعى للحفاظ على مستقبل أولاده، ويغرس بهم حب الوطن ومفهوم التضحية، وإنه لا سبيل للحفاظ على الوطن إلا بالتضحية بكل ما هو غالي ونفيس بل والتضحية بأرواحنا.

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وكان الشهيد أحمد حامد الخولي، أحد القادة المؤثرين بدحر الإرهاب، هو وزملاءه الأبطال يحارب الإرهاب، أثناء تمركزه في موقع استراتيجي متميز يساعدهم على قطع الخطوط الإمداد للعناصر التكفيرية، وكذلك تأسيس الخطوط الحصينة التي تحاصرهم، والقضاء على أكبر العناصر التكفيرية، التي كانت مركز قيادة متقدم وكانت بجوار أخطر البؤر الإرهابية في منطقة جبل الحلال.

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 الشهيد أحمد الخولى
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 الشهيد أحمد الخولى
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 الشهيد أحمد الخولى
بالدعاء آيات القرآن إيمان عباس عبدالحليم زوجة الشهيد البطل المغامر أحمد الخولي البطل المغامر أحمد الخولي

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وائل لطفي

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