الجمعة 15 أبريل 2022
el captain studio dostor
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

طعنة بـ«سكين».. تفريغ كاميرات المراقبة لكشف ملابسات مقتل شاب فى أكتوبر

الامن
الامن

تكثف مباحث الجيزة من جهودها لكشف ملابسات العثور على جثة شاب مقتول بطعنة سكين بمنطقة أكتوبر، حيث تحفظ ضباط المباحث على كاميرات المراقبة بمحيط موقع العثور على الجثة لتفريغها.

وتلقت أجهزة الأمن بالجيزة إخطارًا من شرطة النجدة مفاده وجود جثة لشاب مقتول بأحد الشوارع بدائرة قسم شرطة أول أكتوبر.

وانتقل ضباط مباحث الجيزة لموقع البلاغ وعثر على جثة لشاب وتبين أنه يدعى خالد ربيع ، 16 سنه، مصاب بطعنة سكين، وتم نقل الجثة للمشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

ويواصل ضباط مباحث الجيزة جمع التحريات وتفريغ كاميرات المراقبة للوقوف على ملابسات الواقعة وضبط الجناة وتم تحرير المحضر اللازم.

أمن ميرا ضباط ضبط تحف وصول اكتشاف دائرة منطقة واقعة موقع قسم تحريات كشف ملابسات تفريغ كاميرات أجهزة الأمن بالجيزة بطعنة سكين ضباط مباحث الجيزة

مواد متعلقة

فحص عدد من المشتبه بهم في واقعة إطلاق النار على شاب بالعياط

ملقى على الطريق.. تشريح جثة شاب مصاب بطلق ناري في العياط

فريق بحث لكشف لغز العثور على جثة شاب مقتول فى العياط

صراع «قايين وهابيل».. جرائم «قتل الأشقاء» مسلسل دموي لا ينتهي

ننشر اعترفات المتهم بقتل شقيقه في إمبابة

أمينة رزق «عذراء الشاشة».. أحبت ممثلاً شهيراً ولهذا رفضت الزواج

العثور على جثة شاب مجهول الهوية ملقاة في الشارع بكرداسة

تشكيل فريق بحث لحل لغز العثور على جثة شاب مشنوق في ١٥ مايو

رئيس التحرير

وائل لطفي

علاقة شعار الإخوان «طظ في مصر» بقرار وزير الدفاع

الأكثر قراءة

«انخفاض جديد فى الأسعار».. نصيحة للمستثمرين فى الذهب

الاختيار 3 الحلقة 13.. تسريب جديد.. مواجهة حاسمة بين الفريق السيسي وخيرت ومرسي

«الزراعة» تكشف موعد تراجع أسعار البامية وورق العنب والطماطم

جزيرة غمام الحلقة 13| الخالة مليحة تكشف لغز مقتل سندس للشيخ عرفات

راجعين يا هوى الحلقة 13.. سلمى أبو ضيف تحارب من أجل حبيبها

القبض على حكم مباراة الأهلى والرجاء فى دورى أبطال أفريقيا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

قوة بحرية أمريكية دولية تهيمن على بحار المنطقة

محمد المعتصم

الاختيار.. لماذا باع خيرت الشاطر القدس وانحاز لأمن إسرائيل؟

د. محمد عفيفي

ثورة يوليو والسودان «2-1»

د. بهي الدين مرسي

التداول الآمن لبهجة الربيع

حسن كامل

رجال بدولة المؤسسات «2».. نسور مصر

أحمد الصغير

طريق الموت (أسوان- أبوسمبل) والحل الأمثل

حسين دعسة

فى الأقصى اعتكافى.. مواجهة محتملة مع جماعات الهيكل الصهيونية المتطرفة

محمد المعتصم

هنحاصرك فى ساعتين يا محمد يا رجب.. لِم نفسك

صور

مباراة الزمالك وفاركو فى الدورى المصرى

صلاة التراويح بمسجد الحسين في احتفال «الأوقاف» بذكرى العاشر من رمضان

مباراة فوز الأهلي على الاتحاد في الدوري

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال يصيب شابًا ويعتقل 7 من قرية برام الله

فتح: الاحتلال يجر المنطقة لمربعات خطيرة تقود لنتائج كارثية

الرئيس الإسرائيلى: سأتحدث مع عباس قبل عيد الفطر.. ويجب منع العمليات ضدنا