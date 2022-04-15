طعنة بـ«سكين».. تفريغ كاميرات المراقبة لكشف ملابسات مقتل شاب فى أكتوبر

تكثف مباحث الجيزة من جهودها لكشف ملابسات العثور على جثة شاب مقتول بطعنة سكين بمنطقة أكتوبر، حيث تحفظ ضباط المباحث على كاميرات المراقبة بمحيط موقع العثور على الجثة لتفريغها.

وتلقت أجهزة الأمن بالجيزة إخطارًا من شرطة النجدة مفاده وجود جثة لشاب مقتول بأحد الشوارع بدائرة قسم شرطة أول أكتوبر.

وانتقل ضباط مباحث الجيزة لموقع البلاغ وعثر على جثة لشاب وتبين أنه يدعى خالد ربيع ، 16 سنه، مصاب بطعنة سكين، وتم نقل الجثة للمشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

ويواصل ضباط مباحث الجيزة جمع التحريات وتفريغ كاميرات المراقبة للوقوف على ملابسات الواقعة وضبط الجناة وتم تحرير المحضر اللازم.