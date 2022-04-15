الجمعة 15 أبريل 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

قبل مباراة الرجاء المغربى.. ماذا يكشف طالع لاعبى النادى الأهلى؟

الأهلى
الأهلى

أيام قليلة تفصلنا عن لقاء دور الثمانية من بطولة دوري أبطال اأفريقيا، حيث أوقعت القرعة النادي الأهلي في مواجهة مع فريق الرجاء المغربي، فمن المفترض أن تقام مباراة الذهاب بملعب السلام في القاهرة يوم السادس عشر من شهر أبريل في تمام الساعة العاشرة.

ويأمل جمهور النادي الأهلي في تحقيق نتيجة جيدة في مباراة الذهاب لتخفيف الضغط في مباراة الإياب، لمواصلة اللزحف نحو اللقب الأفريقي الـ11 في تاريخ المارد الأحمر.

وبعيدًا عن فنيات اللاعبين.. يمكن لتوقعات الأبراج وعلم الفلك أن تخبرنا بما يحمله نجوم الفريق من حظوظ، ففي السطور التالية نرصد بعضًا منها وفقًا لخبيرة الأبراج العراقية جاكلين عقيقي.

 

عمرو السولية:

حالة من الانتعاشة يعيشها نجم خط الوسط عمرو السولية، فوفقًا لما أكدته خبيرة الأبراج العراقية جاكلين عقيقي، فمولود برج الحمل والذي ينتمي إليه السولية، يعيش فترة من النجاح على الصعيد المهني.

 

محمد مجدي أفشة:

ينتظر عشاق النادي الأهلي رؤية اللاعب محمد مجدي أفشة، والذي يعيش حالة من التعثر سواء على الصعيد المهني، حيث توقعت خبيرة الأبراج العراقية، بأن مواليد برج القوس يعانون من بعض التعثرات.

 

محمد شريف:

يعاني النجم محمد شريف من بعض الإخفاقات في المباريات الأخيرة للنادي الأهلي، الأمر الذي دفع بعض الجماهير لتوجيه بعض الهتافات له خلال المباراة الأخيرة والتي خسرها المارد الأحمر أمام المصري البورسعيدي.

 

ينتمي محمد شريف لبرج الدلو، والذي قد يشهد انفراجه كبيرة على الصعيد المهني، تعوض الخسائر التي تكبدها الفترة الماضية.

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بعد التعديل.. موعد مباراة الأهلي والرجاء المغربي في ربع نهائي دوري الأبطال

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القبض على حكم مباراة الأهلى والرجاء فى دورى أبطال أفريقيا

محمد الشناوي:

خطف الحارس محمد الشناوي، حامي عرين النادي الأهلي والمنتخب المصري، الأنظار خلال الفترة الماضية، بسبب تصدياته المؤثرة في المباريات الكبرى.

وينتمي الشناوي لبرج القوس، والذي يعيش حالة من التعثرات في الجانب المادي، حالة حال زميله في الفريق محمد مجدي أفشة، الأمر الذي قد يؤثر عليه في المباراة القادمة.

 

أيمن أشرف: 

يعتبر النجم أيمن أشرف من أعمدة الدفاع الأهلاوي، ووفقًا لتوقعات خبراء الأبراج، يعيش مولود برج الحمل والذي ينتمي إليه نجم المنتخب والنادي الأهلي، حالة من النجاح على الصعيدين المهني والاجتماعي.

النادي الأهلي دورى ابطال افريقيا موعد مباراة عمرو السولية محمد شريف الرجاء المغربي

رئيس التحرير

وائل لطفي

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