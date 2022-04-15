الجمعة 15 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

تحذير «السيسى» لـ«مرسى» من الهجوم على الجيش .. أهم ماجاء فى حلقة 13 من «الاختيار 3»

الاختيار3
الاختيار3

أظهرت الحلقة الثالثة عشر من مسلسل "الاختيار3" تجسس الإخوان لهدم القوات المسلحة، كما كشفت الحلقة انفعال الفريق أول عبدالفتاح  السيسي عندما كان وزيراً للدفاع إذانك على الرئيس المعزول محمد مرسي وتحذيره بأنه لن يتم السماح أن جيش مصر يتم إهانته.


كما تناولت الحلقة تسريبا يُسمع فيه صوت الفريق أول عبدالفتاح السيسي بحضور الرئيس المعزول محمد مرسي، والقيادي الإخواني خيرت الشاطر، وفيه يقول السيسي: «ما نراه الآن هو محاولة لعرقلة الانتخابات في مصرعشان  ميتحققش الاستقرار في مصر.. لأ أنا راجل بنظر سياسة وفصيل ممكن يقود البلد في يوم من الأيام فده وقت اللي هو.. أنا مش بدفع عن حاجة».
 

وتابع: «إحنا ربنا سبحانه وتعالى هيحاسبنا على الكلام اللي بنقوله دلوقتي مع بعض إذا كانت الدولة بتقع مننا يا دكتور سعد وبنحجم عن إن إحنا نتكلم أو ناخد موقف  عشان ده ميأثرش على مكانتنا أو دورنا السياسي.. مننا لله».

 

مسلسل «الاختيار 3» يوثّق بالأدلة فترة مهمة في تاريخ مصر الحديث، منذ تولي جماعة الإخوان الإرهابية الحكم، وسعي قياداتها للسيطرة على مفاصل الدولة، حتى رحيلهم بثورة شعبية في 30 يونيو 2013.
 

وتناولت الحلقة السابقة من الاختيار 3،  مؤامرة القيادي خيرت الشاطر وأعضاء جماعة الإخوان ضد الجيش المصري خاصة الفريق أول عبدالفتاح السيسي، الذي يجسد دوره الفنان ياسر جلال لأنَّه لا يخضع لأوامرهم، قائلًا: «مش عاجبني اللي السيسي بيعمله.. لازم نكسر شوكته.. ولازم الرسالة توصله».
 

مسلسل الاختيار 3، بطولة أحمد عز، وكريم عبدالعزيز، وأحمد السقا، وياسر جلال، وخالد الصاوي، وعبدالعزيز مخيون، ومحمود البزاوي، وأمير المصري، من تأليف هاني سرحان، وإخراج بيتر ميمي.


ويعرض مسلسل الاختيار 3 يومياَ في المواعيد التالية: على قناة ON الساعة 9.30 مساء والإعادة الساعة 4.20 صباحاً والساعة 3.25 مساء، ويعرض على قناة ON دراما الساعة 11.20 مساء ويعاد الساعة 6 صباحا والساعة 10.30 صباحا والساعة 4.40 مساءً.

الاختيار 3 الانتخابات خيرت الشاطر الرئيس الراحل محمد مرسي القوات المسلحة

رئيس التحرير

وائل لطفي

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