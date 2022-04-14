«معلومات الوزراء»: 1.8 مليار جنيه لإنشاء 523 سوقًا ونقطة إطفاء وموقفًا للسيارات بقرى حياة كريمة

نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، إنفوجرافا، أكد فيه أن الدولة تسير بخطى ثابتة في طريقها لتنفيذ جميع الخدمات المطلوبة في قرى الريف المصري؛ حيث تم تخصيص 1.8 مليار جنيه لإنشاء 523 سوقًا ونقطة إطفاء وموقفًا للسيارات بقرى حياة كريمة في 20 محافظة.

وأضاف المركز في الانفوجراف أن مشروعات الأسواق والمواقف تهدف بشكل رئيسى إلى القضاء على السويقات والمواقف العشوائية في القرى وتحسين المظهر الحضاري وتوفير أماكن مناسبة تسمح لصغار التجار وسائقي مركبات الأجرة بممارسة نشاطهم، كذلك ستُسهم الأسواق في إعطاء دفعة للاقتصاد المحلي وتنظيم عملية تداول السلع وتمكِّن صغار المنتجين والمزارعين من تسويق منتجاتهم دون الحاجة إلى تحمُّل تكاليف كبيرة في عملية النقل.

وأوضح أن وزارة التنمية المحلية، خاطبت المحافظات المستهدفة في المرحلة الثانية لمبادرة "حياة كريمة " للسير في إجراءات وضع الخطط، بناءً على قرار مجلس الوزراء، للمراكز والقرى المستهدفة، والتي قد يصل عدد سكانها إلى أكثر من 18 مليون مواطن بالريف في قرابة 1500 قرية جديدة.