يبحث طلاب وطالبات الصف الأول الإعدادي، عن جدول امتحانات نهاية العام الدراسي للعام الحالي ٢٠٢١/٢٠٢٢، عبر محركات البحث جوجل.

موعد امتحانات الصف الأول الإعدادي الترم الثاني 2022

ويختلف جدول الامتحان من مديرية تعليم لأخرى، ولكن يكون وفق الخريطة الزمنية المحددة لمواعيد عقد امتحانات نهاية العام الدراسي الحالي ٢٠٢١/٢٠٢٢، على أن يبدأ عقد الامتحانات بداية من ٧ مايو المقبل، لكل صفوف النقل، وسط إجراءات أمنية واحترازية مشددة، بسبب انتشار فيروس كورونا.

وأعلنت عدد كبير من المديريات التعليمية، جميع الجداول الخاصة بجميع الطلاب، لصفوف النقل والشهادة الإعدادية، بعد أن وقع عليها المحافظين وتم اعتمادها.

وتستمر الدراسة لجميع الطلاب، خلال شهر رمضان الكريم، على أن تنتهي الدراسة بشكل شبه نهائي في الترم الثاني لصفوف النقل والشهادة الإعدادية، يوم الأربعاء 27 أبريل الجاري.

ويعتبر يوم الخميس 28 أبريل إجازة رسمية بمناسبة عيد تحرير سيناء وشم النسيم، ثم بعده الجمعة والسبت، ووقفة عيد الفطر الأحد، فيما سيكون عيد الفطر المبارك يوم الإثنين، وفق الحسابات الفلكية لمعهد الفلك.

موعد بداية امتحانات الصف الأول الإعدادي الترم الثاني 2022

وستستمر إجازة العيد حتى الخميس 5 مايو، ثم الجمعة والسبت، لتبدأ الامتحانات الأحد 7 مايو 2022.

من جانبه شدد مصدر مطلع بمديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة، على واضعي أسئلة امتحانات صفوف النقل، بضرورة الانتهاء من وضع جميع أسئلة امتحانات الترم الثاني لصفوف النقل، قبل إجازة عيد الفطر المبارك.

وتابع: “وذلك نظرا لبدء امتحانات صفوف النقل، بداية من يوم 7 مايو المقبل، وفق الجداول المقرر من المحافظين، وفق الخريطة الزمنية المحددة للعام الدراسي الحالي”.



وأكد المصدر، أنه تم توجيه جميع الإدارات التعليمية، بعمل لجان إشرافية على واضعي أسئلة امتحانات صفوف النقل بالمرحلتين الابتدائية والإعدادية.

وفق شروط محددة، شدد المصدر، على أنه تم التشديد على مراعاة وضع الأسئلة، وهي الابتعاد عن الأسئلة السياسية وأن تكون أسئلة الامتحانات، من داخل منهج الفصل الدراسي الثاني ومن الكتاب المدرسي.