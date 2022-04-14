الخميس 14 أبريل 2022
el captain studio dostor
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

موعد امتحانات الصف الأول الإعدادي الترم الثاني 2022

امتحانات
امتحانات

يبحث طلاب وطالبات الصف الأول الإعدادي، عن جدول امتحانات نهاية العام الدراسي للعام الحالي ٢٠٢١/٢٠٢٢، عبر محركات البحث جوجل.

موعد امتحانات الصف الأول الإعدادي الترم الثاني 2022

ويختلف جدول الامتحان من مديرية تعليم لأخرى، ولكن يكون وفق الخريطة الزمنية المحددة لمواعيد عقد امتحانات نهاية العام الدراسي الحالي ٢٠٢١/٢٠٢٢، على أن يبدأ عقد الامتحانات بداية من ٧ مايو المقبل، لكل صفوف النقل، وسط إجراءات أمنية واحترازية مشددة، بسبب انتشار فيروس كورونا.

وأعلنت عدد كبير من المديريات التعليمية، جميع الجداول الخاصة بجميع الطلاب، لصفوف النقل والشهادة الإعدادية، بعد أن وقع عليها المحافظين وتم اعتمادها.

وتستمر الدراسة لجميع الطلاب، خلال شهر رمضان الكريم، على أن تنتهي الدراسة بشكل شبه نهائي في الترم الثاني لصفوف النقل والشهادة الإعدادية، يوم الأربعاء 27 أبريل الجاري.

ويعتبر يوم الخميس 28 أبريل إجازة رسمية بمناسبة عيد تحرير سيناء وشم النسيم، ثم بعده الجمعة والسبت، ووقفة عيد الفطر الأحد، فيما سيكون عيد الفطر المبارك يوم الإثنين، وفق الحسابات الفلكية لمعهد الفلك.

موعد بداية امتحانات الصف الأول الإعدادي الترم الثاني 2022

وستستمر إجازة العيد حتى الخميس 5 مايو، ثم الجمعة والسبت، لتبدأ الامتحانات الأحد 7 مايو 2022.

من جانبه شدد مصدر مطلع بمديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة، على واضعي أسئلة امتحانات صفوف النقل، بضرورة الانتهاء من وضع جميع أسئلة امتحانات الترم الثاني لصفوف النقل، قبل إجازة عيد الفطر المبارك.
وتابع: “وذلك نظرا لبدء امتحانات صفوف النقل، بداية من يوم 7 مايو المقبل، وفق الجداول المقرر من المحافظين، وفق الخريطة الزمنية المحددة للعام الدراسي الحالي”.

مصدر: الانتهاء من وضع أسئلة امتحانات صفوف النقل قبل عيد الفطر

جدول امتحانات الصف الثالث الثانوى الأزهرى 2022 والشهادات الأزهرية


وأكد المصدر، أنه تم توجيه جميع الإدارات التعليمية، بعمل لجان إشرافية على واضعي أسئلة امتحانات صفوف النقل بالمرحلتين الابتدائية والإعدادية.

وفق شروط محددة، شدد المصدر، على أنه تم التشديد على مراعاة وضع الأسئلة، وهي الابتعاد عن الأسئلة السياسية وأن تكون أسئلة الامتحانات، من داخل منهج الفصل الدراسي الثاني ومن الكتاب المدرسي.

الصف الأول الإعدادي موعد امتحانات الصف الأول الإعدادي الترم الثاني الفصل الدراسي الثاني امتحانات الصف الأول الإعدادي

رئيس التحرير

وائل لطفي

علاقة شعار الإخوان «طظ في مصر» بقرار وزير الدفاع

الأكثر قراءة

«انخفاض جديد فى الأسعار».. نصيحة للمستثمرين فى الذهب

الاختيار 3 الحلقة 13.. تسريب جديد.. مواجهة حاسمة بين الفريق السيسي وخيرت ومرسي

بيان من هيئة سلامة الغذاء بشأن نتائج تحليل شيكولاتة «كيندر»

القبض على حكم مباراة الأهلى والرجاء فى دورى أبطال أفريقيا

بعد عودته للعناية المركزة.. آخر التطورات الصحية للفنان عبدالرحمن أبوزهرة

«الاختيار 3».. وزير الأوقاف: أسامة ياسين نفذ أخطر الجرائم فى حق الوطن بتوجيهات الشاطر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

قوة بحرية أمريكية دولية تهيمن على بحار المنطقة

محمد المعتصم

الاختيار.. لماذا باع خيرت الشاطر القدس وانحاز لأمن إسرائيل؟

د. محمد عفيفي

ثورة يوليو والسودان «2-1»

د. بهي الدين مرسي

التداول الآمن لبهجة الربيع

حسن كامل

رجال بدولة المؤسسات «2».. نسور مصر

أحمد الصغير

طريق الموت (أسوان- أبوسمبل) والحل الأمثل

حسين دعسة

فى الأقصى اعتكافى.. مواجهة محتملة مع جماعات الهيكل الصهيونية المتطرفة

محمد المعتصم

هنحاصرك فى ساعتين يا محمد يا رجب.. لِم نفسك

صور

مباراة الزمالك وفاركو فى الدورى المصرى

صلاة التراويح بمسجد الحسين في احتفال «الأوقاف» بذكرى العاشر من رمضان

مباراة فوز الأهلي على الاتحاد في الدوري

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال يصيب شابًا ويعتقل 7 من قرية برام الله

فتح: الاحتلال يجر المنطقة لمربعات خطيرة تقود لنتائج كارثية

الرئيس الإسرائيلى: سأتحدث مع عباس قبل عيد الفطر.. ويجب منع العمليات ضدنا